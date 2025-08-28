קריאת מקרון להכרה במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם הקרובה והאותות מוושינגטון דוחקים את ישראל להכריע על עתיד יהודה ושומרון

מקרון העמיד את ישראל בעמדת אל־חזור. הקריאה של נשיא צרפת להכרה במדינה פלסטינית בעצרת האו״ם האחרונה, יחד עם ניסיונותיו לצרף מדינות נוספות למהלך, מותירה את ישראל במצב שבו היא חייבת להגיב.

בחודשים האחרונים יותר ויותר חברי כנסת ושרים מבקרים ביהודה ושומרון, נפגשים עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן וקוראים בגלוי להחלת ריבונות. נראה כי הנושא במפלגת השלטון כבר איננו טאבו כפי שהיה עד לפני מספר שנים. ממשל טראמפ כבר הבהיר לישראל כי עליה להחליט במהרה והוא יתמוך במהלך. כעת, עם גב מהקואליציה ומאיתות חיוביים מוושינגטון, כל הקלפים מונחים על שולחנו של ראש הממשלה, ונתניהו נדרש להכריע.

ליברמן טוען שנתניהו לא מעוניין בריבונות

“נתניהו לא יכול להחיל ריבונות ביהודה ושומרון מהסיבה הפשוטה, הוא רוצה את סעודיה”, טען ליברמן בשיחה עם סרוגים. “הוא משקיע את כל המאמצים בזה, וריבונות תעצור את המהלך”.

עם זאת, לא כולם מסכימים. גורם בכיר המעורב בפרטים טוען: “המחיר של סעודיה ירד, בעיקר בעקבות המבצע באיראן. בסופו של דבר, חלק גדול מהשיחות עמן נועדו לייצר ברית בין ישראל, ארה״ב ומדינות ערביות נגד איראן”.

לדבריו, החלטה על החלת הריבונות לא תתקבל בשקט מצד סעודיה, אך מי שחושב שאכפת לה מהפלסטינים טועה. “מה שמעניין את סעודיה זה להיראות כמנהיגת העולם הערבי. הם יגנו, יזעמו ויעשו רעש – אבל לא מעבר לכך. הם לא יפוצצו נורמליזציה בגלל הפלסטינים”.

נתניהו מבין שהשעון מתקתק. בפורום שרים מצומצם בראשותו, השר רון דרמר, מהמקורבים ביותר לראש הממשלה, תמך בקידום המהלך כבר בשבועות הקרובים. ביהודה ושומרון סבורים כי יש חלון הזדמנויות מוגבל, לפני עצרת האו״ם הבאה או מיד לאחריה, כתגובה לקריאה להכרה במדינה פלסטינית.

חוסר העקביות הישראלית

הוויכוח בין ימין לשמאל ניכר גם בזירה הביטחונית. בעוד השמאל מדבר על מדינה פלסטינית (300 מטר מכפר סבא) וסידורי ביטחון צמודים לגבול, בימין גוברת הקריאה לריבונות – צבאית, יישובית ומדינית – תוך הצהרה ברורה לעולם: זה שלנו.

גורמים פוליטיים מעריכים כי העולם מגיב לחוסר העקביות הישראלית. “שנים הצגנו את השטח כמחלוקת, אך במקביל הקמנו יישובים. ברגע שתצא אמירה חד־משמעית – שהשטח הוא שלנו – העולם יקבל זאת. יהיו צעקות ואיומים, אבל בסוף המהלך יתייצב”.

בסופו של יום, כשנתניהו מסתכל על קשרי החוץ הישראלים הוא רואה מול עיניו בעיקר את הבית הלבן והקונגרס האמריקאי. משם המסרים ברורים: אנחנו תומכים במהלך – אבל ישראל היא זו שצריכה להכריע. ההחלטה של נתניהו חייבת להיות אמיצה ומהירה. כי השעון מתקתק