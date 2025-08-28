תושב סכנין בן 31 נעצר ויואשם בגרימת נזק והצתת רכב בצומת המפלים ברמת הגולן. הרכב עמד בצומת לאחר שהיה מעורב בתאונה

תושב סכנין בן 31 נעצר ויואשם בגרימת נזק והצתת רכב בצומת המפלים ברמת הגולן. הרכב עמד בצומת לאחר שהיה מעורב בתאונה.

המקרה אירע ב-18 באוגוסט 2025, לאחר תאונת דרכים שבה היו מעורבים שני כלי רכב, ובה נפצעו ארבעה בני אדם. השוטרים טיפלו בתאונה ופינו את כלי הרכב לצידי הדרך, כאשר האחריות לפינוי הרכבים הועברה לבעליהם.

מספר שעות לאחר מכן, התקבל דיווח נוסף במוקד 100 על רכב בוער באותו מיקום. שוטרי מחוז צפון שהגיעו לזירה זיהו כי מדובר באחד מכלי הרכב שהיה מעורב בתאונה. עדי ראייה דיווחו כי ראו אדם שמנפץ את חלונות הרכב באמצעות אבנים, ולאחר מכן הצית אותו ונמלט.

מהמקום. בזכות פרטים מזהים שנמסרו על ידי הנוכחים, הצליחו השוטרים לאתר ולעצור את החשוד, תושב סכנין, תוך שעות ספורות. הבוקר (28 באוגוסט 2025) הודיעה משטרת ישראל כי פרקליטות מחוז צפון צפויה להגיש כתב אישום נגד החשוד בבית המשפט המחוזי בנצרת, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. משטרת מחוז צפון ממשיכה בפעילות נרחבת כנגד פשיעה אלימה, במטרה לסכל פעילות עבריינית ולשמור על ביטחון הציבור.