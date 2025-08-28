ראש מועצת שומרון ביקר בחמ”ל הדרוזי בג’וליס, קרא לממשלה להקים מנגנון סיוע רשמי והבטיח לפעול לקידום הנושא וקרא לממשלה לדאוג לדרוזים בסוריה.

במפגש מיוחד בחמ”ל הדרוזי האזרחי בג’וליס, אירח מנהיג העדה הדרוזית השייח’ מוואפק טריף את ראש מועצת שומרון, יוסי דגן. השניים צפו בסרטונים המתעדים את הזוועות בסווידא שבסוריה, וקיימו ישיבת עבודה במטרה לגבש צעדים מעשיים לסיוע הומניטרי.

יוסי דגן קרא לממשלת ישראל “המראות המזעזעים מסווידא הם כמו המראות של ה-7 באוקטובר. לקבל החלטת ממשלה רשמית שתעביר את הטיפול ברצח העם בדרוזים למנגנון ממלכתי, רשות החירום הלאומית או מינהלת ייעודית ולספק סיוע קבוע במזון ותרופות”. הוא הדגיש את הברית ההיסטורית בין יהודים לדרוזים, ואת האחריות המוסרית של ישראל לסייע להם: “הדם שלכם הוא הדם שלנו… אנחנו נלחמים כתף אל כתף לאורך כל השנים”.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: רועי חדי

השייח’ טריף הודה לדגן ואמר: “אנחנו פונים לכל העולם שיעזור. חייבים לפתוח ציר הומניטרי כדי להכניס סיוע. כמו שמכניסים לעזה 300 משאיות ביום, אנחנו צריכים שיכניסו חלק קטן מזה לאחינו בסוריה, כדי שמי שלא מת מכדורים לא ימות חלילה מרעב.”

עוד באותו נושא רוב עצום תומך בריבונות ביו"ש, אז למה נתניהו מונע אותה? 13:07 | יותם דשא 24 0 😀 👏

במפגש השתתפו לצד השייח' נכבדים רבים מהעדה הדרוזית, קצינים בכירים במיל' בצה"ל, בניהם ח"כ עפיף עבד (הליכוד) שאמר: "אנחנו חייבים להיות ביחד, חייבים לפעול במשותף כדי לסייע לקורבנות בסווידא. אנחנו אחים. ההתיישבות והעדה הדרוזית הם אחים וחברים ותמיד ניהיה כאלה".