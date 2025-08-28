על פי דיווחים סורים כוחות צה"ל פעלו קרקעית בלב סוריה באזור דמשק במהלך הלילה. באל ג'זירה נטען בשם גורם סורי כי עשרות חיילים פעלו בבסיס צבאי באזור

על פי דיווחים סורים כוחות צה"ל פעלו קרקעית בלב סוריה באזור דמשק במהלך הלילה. באל ג'זירה נטען בשם גורם סורי כי עשרות חיילים פעלו בבסיס צבאי באזור אחרי שחיילי המורדים איתרו לפני יומיים. אמצעי מעקב והאזנה באזור.

אמש דווח בכאן 11 כי ישראל לסוריה התקיים שיח על אפשרות להסכם שיכלול את השעיית הדרישה הסורית לקבל את רמת הגולן, בתמורה להעברת הר דב וחוות שבעא לידי סוריה.

המו״מ נעצר בעקבות הטבח בדרוזים בדרום סוריה , אך לראשונה מאשרים בישראל וגם בסוריה כי מדובר באפשרות לשלב הבא של השיחות – לאחר ההסכם הביטחוני שנדון בימים אלה. בישראל בדקו היתכנות פוליטית למהלך , שמצריך כמו כל מסירה של שטחים אישור של 80 ח"כים.