בעקבות שיטפונות, מפולות ונזקים חמורים בצפון הודו, משרד החוץ מפרסם אזהרת מסע חמורה ומתריע מפני סכנת חיים למטיילים – במיוחד באזורים ההרריים ובמסלולי טרקים

משרד החוץ הישראלי מפרסם היום (שלישי) אזהרת מסע חמורה לצפון הודו, בעקבות שורת אירועים קיצוניים שנרשמו באזורים ההרריים בתקופת המונסונים.

לפי ההודעה, האיזור סובל מגשמים עזים, שיטפונות, מפולות קרקע, קריסת מערכות תחבורה ופגיעות חמורות בתשתיות, מה שמעמיד את שלומם של המטיילים, ובמיוחד המטיילים במסלולי טרקים או בכפרים מרוחקים, בסכנה ממשית.

במשרד החוץ מדגישים כי שירותי החירום המקומיים מדווחים על נפגעים, כמו גם על נזקים כבדים לכבישים, מסילות רכבת, מערכות חשמל ומים. בשל כך, מומלץ להימנע מנסיעות לאזורי הרים, לא לצאת למסלולי טרקים, ולעקוב אחרי תחזיות מזג האוויר המקומיות.

המשרד מבקש מהמטיילים הישראלים באזור לשמור על קשר רציף עם בני המשפחה בארץ, ולפנות במקרה חירום למוקד המטיילים של משרד החוץ או לנציגויות ישראל בהודו.