אסון כבד בהודו: לפחות 8 בני אדם נהרגו ו-43 נוספים נפצעו בתאונת דרכים קשה שהתרחשה הלילה (שני) במחוז אוטר פרדש שבצפון הודו, כאשר משאית פגעה בטרקטור שהסיע עולים לרגל.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, התאונה התרחשה בשעה 2:10 לפנות בוקר (לפי שעון מקומי), בזמן שהטרקטור היה בדרכו מהכפר רפאטפור לעיר רג'אסטן. בשלב מסויים, המשאית התנגשה בטרקטור וגרמה לו לסטות מהכביש ולהתהפך.

מפקד המשטרה המקומית, דינש קומאר סינג, ציין כי 61 נוסעים היו מעורבים בתאונה. כוחות הצלה הוזעקו לזירה, כשמותם של 8 מהנפגעים נקבע במקום. עוד נאמר כי בין ההרוגים נמנו לפחות 2 נשים וילד.

הפצועים פונו במסוקים ואמבולנסים לבתי החולים באזור, כשבשלב זה לא ניתנו פרטים על מצבם של רוב הנפגעים. עם זאת, נאמר כי 3 מהפצועים במצב קשה, כשהם פונו לבית החולים אחרי שחוברו לוונטילטור ומקבלים סיוע נשימתי.