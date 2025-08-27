מילן עמר, כתבת ערוץ 14, שהותקפה בהפגנה נגד הממשלה בשידור חי, תיארה את רגעי האלימות והפחד: "אמרו לי 'לכי מפה, את לא אמורה להיות פה, ערוץ של ביביסטים'. הם ניסו להפריד ביני למצלמה. היו שם אנשים עם חולצות 'אחים לנשק'. הם ממש התגודדו סביבנו".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בראיון לרדיו 'גלי ישראל', עמר סיפרה כי מי שסייע להם להיחלץ מהמקום היה שר שהתראיין אליהם זמן קצר קודם לכן. היא הוסיפה כי המפגינים הפנו טענות גם כלפיו על כך שהסכים להתראיין לערוץ. לדבריה, קשה למפגינים להתמודד עם האמת: "היה נואם שאמר שיש 200 אלף מפגינים, התקשרתי לדוברות המשטרה לקבל פרטים רשמיים – ענו לי שיש 15 אלף מפגינים, אז המילה קומץ מוציאה אותם מדעתם".
"מבטי השנאה זה היה הדבר הכי מפחיד, לא האלימות, המבטים. מבטי שנאה למשהו שמבחינתם לא מייצג אותם, שנאה לערוץ 14", שיתפה עמר. היא התייחסה גם לנאומים בהפגנה: "הם אמרו בנאומים שוב ושוב שמי שמסכל עסקה זו ממשלת ישראל, למרות שזה פשוט לא נכון ומי שמסכל זה חמאס, הם ממשיכים להדהד את השקר למרות שגם וויטקוף אמר את זה".
עמר סיפרה כי לאחר האירוע, היא ביקשה מחבר צוות אחר שתיעד את המקרה בוואטסאפ לשלוח לה את החומרים כדי שתוכל לפנות למשטרה, אך הוא סיפר לה כי ניגשו אליו ודרשו ממנו למחוק את התיעודים.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
סרוגים אתם צבועים!!
היא כותבת שזה היה בהפגנה נגד הממשלה ואתם מנסים לרמות את דעת הקהל ושמים סרטון הפגנה של החרדים.. תתביישו לכם ולא תצליחו לשקר לציבור17:39 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גבת
אפשר לשחזר חומר שנמחק ....18:15 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סרוגים אתם צבועים!!
היא כותבת שזה היה בהפגנה נגד הממשלה ואתם מנסים לרמות את דעת הקהל ושמים סרטון הפגנה של החרדים.. תתביישו לכם ולא תצליחו לשקר לציבור17:39 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר