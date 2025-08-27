אשלי וקסמן בקשי חושפת: היא ובעלה עידן מצפים לילדם החמישי. לצד ההתמודדות עם אובדן אמה, ובמקביל לפעילותה הציבורית למען החטופים ובהם בת דודתה, שורדת השבי אגם ברגר – מגיעה בשורה משמחת

אשת העסקים, היוטיוברית ומנחת הטלוויזיה אשלי וקסמן בקשי הודיעה היום (רביעי) לעוקביה באינסטגרם על בשורה משמחת: כי היא ובעלה עידן מצפים לילדם החמישי.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Ashley Waxman Bakshi‎‏ (@‏‎ashleywaxmanbakshi‎‏)‎‏

מהביוטי ליוטיוב ולקריירה מצליחה

וקסמן בקשי, בת 39, נולדה בקנדה ועלתה לישראל בגיל צעיר. היא ביססה את מעמדה כאחת המשפיעניות הגדולות בישראל בתחומי ביוטי, לייף סטייל ומשפחה, הנחתה תוכניות טלוויזיה, הקימה מותג איפור מצליח ומתחזקת ערוץ יוטיוב משפחתי עם בעלה.

המאבק על החטופים, והקשר המשפחתי לאגם ברגר

מאז ה-7 באוקטובר הקדישה אשלי וקסמן בקשי את זמנה לפעילות הסברה בינלאומית למען החזרת החטופים. עבור אשלי זהו גם מאבק אישי במיוחד – בת דודתה, אגם ברגר, נחטפה לעזה במתקפת חמאס על נחל עוז. לצד השליחות הזו נאלצה להתמודד גם עם אובדן כבד, לאחר שאמה נפטרה ממחלת הסרטן.

בשורה מרגשת

כעת, לצד ארבעת ילדיה, היא חושפת הריון חדש ומשתפת את עוקביה ברגע של שמחה ותקווה אחרי תקופה מטלטלת במיוחד.