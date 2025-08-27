ניקו קריספיס, בן 11, מעולם לא שיקר. כאשר הנאצים פולשים לסלוניקי הילד האמין והישר מתגלה על ידי קצין גרמני, שמציע לו הזדמנות להציל את משפחתו

שמו של הספר השקרן הקטן אינו מעיד ולו במאומה על תוכנו האמיתי. לו הייתם נתקלים בו על מדפי הספרים, אין לי כמעט ספק שהייתם מתעלמים ממנו. תוכו אינו מעיד על קרבו, ואפילו עטיפת הספר לא הייתה מוסיפה לכם אם לא הייתם צוללים אל תוכו. אבל אחרי שכבר נחשפתם לספר, כמוני, לא הייתם עוזבים אותו לרגע.

יהדות סלוניקי במלחמת העולם השנייה

הספר הוא בעצם סיפורה של יהדות סלוניקי במלחמת העולם השנייה, ובפרט בסלוניקי עצמה. הסיפור כל כך שונה, כל כך לא צפוי, שכל דף בו מגולל פן אחר של יהדות שהייתה ונכחדה. הכול דרך עיני האמת והשקר, כאשר לשקר יש משקל חשוב מאוד בסיפור, ולילד הקטן שדרך עיניו מתגוללים דפי הספר.

ניקו קריספיס והבחירה הגורלית

רב המכר החדש של מיץ' אלבום, השקרן הקטן, מגולל את סיפורו של ניקו קריספיס, ילד יהודי בן 11 מסלוניקי שמעולם לא שיקר – עד שהנאצים פלשו לעיר. כשקצין גרמני מציע לו לכאורה הצלה למשפחתו, ניקו משתכנע לשכנע את בני הקהילה היהודית לעלות על רכבות ל"צפון", מבלי לדעת שהוא שולח אותם לאושוויץ. רק כשהוא רואה את משפחתו נדחפת לקרון משא, הוא מבין את האמת הקשה.

קול ייחודי ושאלות מוסריות

הרומן מסופר בקול ייחודי – מפיה של האמת עצמה – ועוסק בהשלכות ההרסניות של השקר, בכוחה של סליחה ובתקווה גם לאחר בגידה עצמית עמוקה. הסופר המוערך מיץ' אלבום עשה בספר מעשה ייחודי ושונה. זה לא ספר על השואה בלבד, אלא ספר שחודר עמוק לנבכי הנפש, הגוף, החמלה, החסד, הנאמנות והרוע, מעל הכול, של קצין נאצי אחד בתוך בליל הרוצחים הגדול.

משמעות עכשווית

אלבום, שספריו כיכבו ברשימות רבי המכר העולמיות, מצליח שוב לחדור אל לב הקוראים, להעלות שאלות מוסריות כבדות משקל ולשקף את עוצמתה של הרוח האנושית גם ברגעים האפלים ביותר. הספר, שמתפרסם על רקע אירועי ה-7 באוקטובר, מקבל משמעות מצמררת במיוחד ומזכיר שוב עד כמה כוחן של החלטות, אמת ושקר, עשוי לשנות חיים שלמים.

מרתק, מעניין ומלמד. כנסו לתוכו. אל תוותרו אחרי כמה עמודים. בסוף זה ישתלם. הוצאת מטר.