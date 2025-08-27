הקאסט המלא של המחזמר של שלמה ארצי, "שאול", נפגשו כולם יחד לקריאות הבכורה. נכחו גם ארבעת המספרים המתחלפים שישתתפו במחזמר – ששון גבאי, שלמה ארצי, יניב ביטון, וליאור אשכנזי

הבוקר (רביעי) התקבצו יחדיו כל כוכבי המחזמר "שאול", יצירתו של שלמה ארצי, לחזרת קריאה ראשונה ומרגשת בהיכל שלמה בתל אביב. בין המשתתפים בלטו ששון גבאי, שלמה ארצי, יניב ביטון וליאור אשכנזי, שישמשו כמספרים לסירוגין ויובילו את הקהל דרך סיפורו המודרני והסוער של שאול המלך. המחזמר, שצפוי לעלות בבכורה ב-10 בנובמבר 2025, מבטיח חוויה תיאטרלית נועזת המשלבת אופנועים, ליצנים, רקדנים ומוזיקת רוק סוחפת.

"שאול" הוא עיבוד עכשווי ויוצא דופן לסיפורו התנ"כי של שאול המלך, המתרחש בעולם מודרני של פוליטיקה עירונית ואהבה אבודה. צעיר מכפר חיטים יוצא לחפש אופנועים גנובים, אך מוצא את עצמו מומלך על העיר בית אל ונקלע למערבולת רגשית ופוליטית. לצד המוזיקה, שמשלבת רוק, בלדות וספוקן וורד, המחזמר מציג קאסט מרשים הכולל את צחי הלוי כשאול, אלישע בנאי כדוד, אלי דנקר כשמואל הנביא, מיכאל מושונוב כג'וקר ותום כהן כבעלת האוב.

שלמה ארצי, שכתב את המחזמר, שיתף: "זהו סיפור על אדם שנשבר לו הלב, על כוח והיבריס, אבל גם על ישראליות שמתכתבת עם העבר וההווה." ההפקה, בבימויו של להב תימור, כוללת תזמורת חיה, תנועה וריקודים, ומבטיחה להיות אירוע תרבותי בלתי נשכח. החזרה הראשונה סימנה את תחילת המסע לקראת ההצגה, כשהקאסט כבר מדליק מנועים לקראת הבכורה.