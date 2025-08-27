כוכב “יומני הערפד” נייט בוזוליק סייר בשומרון עם ראש המועצה יוסי דגן, הצהיר על תמיכתו בריבונות ואמר: “רק לישראל יכולה להיות ריבונות כאן”

כוכב הסדרה “יומני הערפד”, נייט באז (נת’ניאל בוזוליק), שהדליק את משואת ההסברה בטקס המשואות הממלכתי, הגיע לסיור בשומרון כאורחו של יוסי דגן, ראש המועצה האזורית, והביע תמיכה פומבית בהחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון.

במהלך הביקור סייר בוזוליק בתצפית “מרפסת המדינה” בפדואל, ביקב טורא, בחוות גבעות עולם ובאזור התעשייה ברקן. דגן הציג בפניו את המותניים הצרות של המדינה, האתגרים הביטחוניים והזיקה ההיסטורית של העם היהודי לארץ.

לאחר התצפית אמר בוזוליק: “ישבתי עם קהילות ישראליות, קהילות פלסטיניות וקהילות אסלאמיות. דבר אחד שהבנתי במהירות הוא שרק לישראל יכולה להיות ריבונות כאן. אני מאמין בריבונות העם היהודי בארץ הזו משום שראיתי מה נעשה כאן: אחריות עמוקה, אהבה, דאגה, ובעיקר יצירת קהילות וחברות שלא רק שורדות אלא גם צומחות ומשגשגות"/

דגן הודה לשחקן ואמר כי “החיזוק שאתה מביא איתך מרגש את כולנו ומוכיח שאנחנו לא לבד במערכה על הריבונות ועל צדקת דרכנו.”

הביקור התקיים ביוזמת ארגון One Israel Fund, כחודש לאחר כינוס היסטורי בגבעת הקפיטול שבו הביעו עשרות סנטורים וחברי קונגרס תמיכה במהלך.

כזכור, בחודשים האחרונים יוסי דגן ומועצת שומרון מקבלים יותר ויותר קולות תמיכה מחבקי הקואליציה בקריאה לריבונות ביהודה ושומרון אפילו ראש הממשלה נפגש איתו ביישוב עפרה מוקדם יותר החודש, בפגישה שדגן סיפר שהייתה מוצלחת.