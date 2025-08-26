בצהרי היום בלב רמאללה. נעצרו חלפני כספים של החמאס. מפקד הפעולה, סא"ל (מיל.) אלכס קפלן, אמר בראיון לסרוגים כי "עצרנו חלפנים שהם מחבלים לכל דבר"

לפני חודש וחצי קיבל סא"ל (מיל.) אלכס קפלן את הפיקוד על גדוד רם – גדוד חילוץ והצלה של פיקוד העורף, שנמצא עכשיו בתעסוקה מבצעית בחטיבת בנימין. הבוקר (שלישי) סא"ל אלכס היה ברמאללה, כשעמד בראש הכוחות שפשטו על מרכזי החלפנות בעיר הטרור.

עוד באותו נושא צהל פועל באופן חריג ברמאללה: היעד – בנקים 14:59 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בראיון מיוחד מיד עם סיום המבצע סא"ל אלכס סיפר לסרוגים כי "המבצע תוכנן כבר לפני מספר ימים, וכל מטרתו היא לגדוע ציר כספים משמעותי של החמאס בלב רמאללה. אנחנו עשינו למעשה את הפעולה הכי כירורגית במבצע למעצר והחרמת הכספים".

אלכס הוסיף וסיפר: "הגענו לסוג של צ'אנג בגודל של כשני חדרים, כ-90 מטר מרובע. בחדר יושבים אנשים שמממנים טרור, ובהגדרה שלי הם מחבלים לכל דבר ועניין".

"הכסף משם זורם למחבלים", קובע אלכס. "הגענו לשתי נקודות באזור כיכר מנרה בהם מרוכזת פעילות כלכלית של החמאס. העסק היה פעיל מאד. החרמנו שם מאות אלפי שקלים ועצרו מספר חשודים. לא היתה התנגדות בקרב העצורים, והם הועברו להמשך חקירה".

אגב, המג"ד בן ה-32 נשוי לירדן – שאף היא אשת קבע, ושמח על נטילת חלקו במבצע. "אנחנו מרגישים שהגדוד והלוחמים עשו פעולה חשובה, ולמרות שייעודו של הגדוד הוא חילוץ והצלה אנחנו עובדים כל לילה כדי לעצור מחבלים" הדגיש. "עכשיו כשבפעם הראשונה הוא גם עוצר את כספי הטרור – ההרגשה מושלמת".