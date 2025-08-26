לפני חודש וחצי קיבל סא"ל (מיל.) אלכס קפלן את הפיקוד על גדוד רם – גדוד חילוץ והצלה של פיקוד העורף, שנמצא עכשיו בתעסוקה מבצעית בחטיבת בנימין. הבוקר (שלישי) סא"ל אלכס היה ברמאללה, כשעמד בראש הכוחות שפשטו על מרכזי החלפנות בעיר הטרור.
בראיון מיוחד מיד עם סיום המבצע סא"ל אלכס סיפר לסרוגים כי "המבצע תוכנן כבר לפני מספר ימים, וכל מטרתו היא לגדוע ציר כספים משמעותי של החמאס בלב רמאללה. אנחנו עשינו למעשה את הפעולה הכי כירורגית במבצע למעצר והחרמת הכספים".
אלכס הוסיף וסיפר: "הגענו לסוג של צ'אנג בגודל של כשני חדרים, כ-90 מטר מרובע. בחדר יושבים אנשים שמממנים טרור, ובהגדרה שלי הם מחבלים לכל דבר ועניין".
"הכסף משם זורם למחבלים", קובע אלכס. "הגענו לשתי נקודות באזור כיכר מנרה בהם מרוכזת פעילות כלכלית של החמאס. העסק היה פעיל מאד. החרמנו שם מאות אלפי שקלים ועצרו מספר חשודים. לא היתה התנגדות בקרב העצורים, והם הועברו להמשך חקירה".
אגב, המג"ד בן ה-32 נשוי לירדן – שאף היא אשת קבע, ושמח על נטילת חלקו במבצע. "אנחנו מרגישים שהגדוד והלוחמים עשו פעולה חשובה, ולמרות שייעודו של הגדוד הוא חילוץ והצלה אנחנו עובדים כל לילה כדי לעצור מחבלים" הדגיש. "עכשיו כשבפעם הראשונה הוא גם עוצר את כספי הטרור – ההרגשה מושלמת".
יהודי
באתר שלכם אין בכלל הפגנות ענק לשחרור החטופים - כלום! שמו את שם האחר לפראבדה: עיתון התעמולה הסובייטי! תתביישו!20:22 26.08.2025
מים עד נפש
ממשלת שולל! רעה! חדלת אישים, מסיתה, מפקירה, מטורללת, יהירה, מנותקת, פאסיב אגרסיב, בכיינית. רצו לכבוש את הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים בלי שום יכולת ביצוע. במקום זה...
ממשלת שולל! רעה! חדלת אישים, מסיתה, מפקירה, מטורללת, יהירה, מנותקת, פאסיב אגרסיב, בכיינית. רצו לכבוש את הרצועה, להשית שם ממשל צבאי ולהקים שם ישובים בלי שום יכולת ביצוע. במקום זה גם מגמגמים, גם מזגזגים, גם מדשדשים, גם מפקירים חטופים, גם מקריסים את מערך המילואים ואת הכלכלה, גם מסיתים נגד משפחות חטופים גם מסיתים נגד כל מי שלא בא טוב בעין, כולל צה״ל ושירותי הבטחון. הפקירו את העוטף, את החטופים, את צפון המדינה. מאשימים את כל העולם במחדלים, לא מקימים ועדת חקירה ולא לוקחים אחריות על כלום. וכל זה בזמן מלחמה!המשך 20:21 26.08.2025
א
השאלה המתבקשת זה כיצד במדינה קטנה כמו שלנו עם הצבא החזק בעולם יש ערים שסכנה להיכנס/לעבור דרכם מכיוון שהם עמוסים בטרור להשמידנו בתוך הבטן הרכה של מדינת היהודים19:51 26.08.2025
