אחרי שהציג את תכניתו לרפורמה בנושא ההגירה, ראש ממשלת בריטניה קיר סטאמר התחייב כי "כל מי שיגיע למדינה הזו באופן בלתי חוקי – יאלץ להיכנס למעצר ויוחזר לארצו"

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר התייחס היום (שלישי) פעם נוספת למשבר ההגירה בבריטניה, זאת על רקע המחאות סביב תכניתו להאיץ את ההחלטות על בקשות מקלט במדינה. בציוץ שפרסם ברשתות החברתיות סטארמר התחייב כי "כל מי שיגיע למדינה הזו באופן בלתי חוקי – יאלץ להיכנס למעצר ויוחזר לארצו".

כאמור, ממשלת הלייבור של סטארמר חשפה אמש את הרפורמה המתוכננת שלה בנושא ההגירה, שנועד לשנות את הליך הערעורים על בקשות מקלט. מטרת התכנית היא להאיץ את קבלת ההחלטות על בקשות המהגרים – כשכיום יש 106 אלף בקשות פתוחות, מתוכם 51 אלף ערעורים. כתוצאה, זמני ההמתנה של המהגרים עלולים להיות יותר משנה.

לפי הרפורמה המוצעת, יוקם גוף עצמאי של שופטים שיטפל רק בבקשות המקלט. בנוסף, השימוש במלונות לשיכון מבקשי מקלט יופסק באופן הדרגתי. שרת הפנים איווט קופר אמרה כי "אי אפשר להמשיך עם העיכובים הבלתי מקובלים האלה. אנחנו צריכים להחזיר שליטה וסדר למערכת, שהייתה בכאוס מוחלט כשנכנסנו לשלטון".

הרפורמה של סטארמר מגיעה אחרי סערה נרחבת בבריטניה, כשבשבועות האחרונים נרשמו עשרות הפגנות ברחבי המדינה נגד שיכונם של מהגרים בלתי חוקיים בבתי מלון. מי שניצל את הסערה הוא ראש מפלגת "רפורמה" נייג'ל פאראג', שהציג בסוף השבוע תכנית לגירוש המוני של מהגרים שאותה יקדם אם מפלגתו תרכיב את הממשלה הבאה – שכוללת בין היתר את הוצאתה של בריטניה מהאמנה האירופית לזכויות אדם ובניית אתרי מעצר ל-24 אלף מהגרים.