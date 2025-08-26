צהל פועל באופן חריג ברמאללה: היעד – בנקים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 26.08.2025 / 14:59

כוחות מיוחדים פשטו על סניפי בנק וחלפני כספים במרכז העיר; דיווחים פלסטיניים על שלושה פצועים מירי ופריסת צלפים על גגות

כוחות מיוחדים של צה”ל פשטו היום (שלישי) על יעדים במרכז רמאללה, המרכז השלטוני של הרשות הפלסטינית, במסגרת פעילות חריגה שנועדה ככל הנראה לפגוע במקורות מימון טרור. על פי הדיווחים של הפלסטינים בעיר, הכוחות פעלו בסניפי בנקים ובחנויות של חלפני כספים, החרימו כספים וציוד וביצעו מעצרים של מבוקשים. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . פעילות צה"ל ברמאללה (שימוש לפי סעיף 27א) לפי דיווחים ערביים, במהלך הפעילות נפצעו שלושה בני אדם מירי, ותועדו עימותים בין הכוחות ללוחמים חמושים במקום. תיעודים ברשתות החברתיות מראים פריסת צלפים על גגות סמוכים והכנסת כוחות תגבור למרכז העיר. צה"ל בינתיים לא מתייחס רמאללה נחשבת לבירת העסקים של הפלסטינים ולא בהכרח מתקשרת ישירות לטרור, שפועל בעיקר מהשומרון וגזרת חברון (ובעבר גם ביריחו). הפעילות של צה"ל בעיר נחשבת חריגה, בעיקר כשהיא ממש במרכז העיר. בצה”ל טרם נמסרה הודעה רשמית על מטרת המבצע, אך בעבר בוצעו פעולות דומות במטרה לעצור הזרמות כספים המשמשים למימון פיגועים ולתמיכה בארגוני טרור בגדה המערבית.

אתר סרוגים פועל להגנת ושמירת זכויות יוצרים ועושה מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים. השימוש ביצירות שבעל הזכויות בהן אינו ידוע נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007.



אם זיהיתם בכתבה זו יצירה שאתם בעלי הזכויות בה נא הודיעו לנו בדואר האלקטרוני ונסיר את התמונה מהאתר בהקדם.

תגיות: פעילות צה"ל, רמאללה, תרגיל פשיטה