מתוך 899 לוחמים שנפלו במלחמת חרבות ברזל, 8% מהם נהרגו בגלל תאונות מבצעיות. לפני שנכנסים למבצע עמוק ורחב בעיר עזה – צריך לחדד את הנהלים

מה עומד מאחורי התאונות המבצעיות? 899 לוחמים ולוחמת נפלו מאז תחילת מלחמת 'חרבות ברזל'. 74 מהם נפלו במה שמוגדר בצה"ל כתאונה מבצעית.

צריך לומר כבר בפתח הדברים. במלחמה, ובוודאי כזו ארוכה כפי שמתקיימת עכשיו ישנן תאונות מבצעיות. ואף על פי כן ישנן לא מעט תאונות כאלו שמטרידות ביותר, שהיה ניתן אולי למונען ובוודאי להפחית את הנזק.

התאונה המבצעית האחרונה התרחשה בשבת האחרונה. סגן אורי גרליץ הי"ד נפל, לדברי דובר צה"ל, בתאונה מבצעית שהתרחשה כתוצאה מפיצוץ מטען של כוחותינו. כל אירוע כזה מתוחקר בידי המשטרה הצבאית החוקרת וצוות חקירה מקומי.

לא מקלים ראש. באירוע שהתרחש בשבת פעלו הלוחמים כנדרש. הגיעו למבנה אותו היה עליהם לפוצץ ואז בעת הנחת המטען מסיבה לא ברורה כרגע המטען התפוצץ.

נסיבות הפיצוץ נמצאות בתחקור.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: סגן אורי גרליץ ממיתר נהרג בקרב בחאן יונס

אבל ישנן הרבה תאונות שבהן הכתובת הייתה על הקיר או במקרים רבים בעזה, מבנה שאליו נכנסו בלי הקפדה על כל הנהלים, נמ"ר שידעו שהוא לא שמיש, רכב משוריין שהמצלמות לא פעלו בו או אפילו במקרה הקשה שפורסם אמש על טנק מספר 3 ממנו נחטף לשבי החייל נמרוד כהן. בצבא ידעו שהכלי לא תקין לחלוטין, לא נערכה הכנה יסודית לחיילים ועוד פרטים שעדיין אסורים בפרסום.

74 לוחמים שנפלו הם עולם ומלואו לכל משפחה.

לפני שנכנסים לשלב הבא במלחמה במה שמכונה 'מרכבות גדעון ב' ראוי שכל מפקד יבדוק היטב לא רק את התוכניות אלא גם את כלי הרכב, את מיומנות הלוחמים, השחיקה ועוד. מבצע בעיר עזה הוא מורכב. מן הראוי לתת תשומת לב מיוחדת לצמד המילים תאונה מבצעית. זה לא הכרחי וניתן להימנע מרובן לפחות.

קחו עוד נשימה ובדיקה לפני שיוצאים לפעולה.