הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו.
סגן אורי גרליץ (Ori Gerlic), בן 20, ממיתר, מפקד מחלקה בגדוד שמשון (92), חטיבת כפיר, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.
גרליץ נהרג כתוצאה ממטען של כוחותינו. חטיבת כפיר תקפה בחאן יונס ובמהלך מלכוד בית לקראת פיצוץ, אחד המטענים התפוצץ, מסיבה לא ידועה.
אורי שהיה מפקד הכוח נפצע באורח קשה מאוד ופונה במצב אנוש, מותו נקבע בדרך לבית החולים.
אורי הוא חלל צה"ל ה-898 מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. יהי זכרם ברוך.
נורא להתחיל השבוע עם "הותר לפרסום"
מיטב הנוער שלנו21:14 23.08.2025
נורא להתחיל את השבוע עם "הותר לפרסום"
מיטב נוער שלנו21:13 23.08.2025
שירי מנתניה
איזה כאב לב! משתתפים בצערכם הרב!!!!!!!21:46 23.08.2025
רות
איזה פראייר וטיפש ואפס. בטח אלים ברברי נטול השכלה כלומניק.21:19 23.08.2025
