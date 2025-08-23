הותר לפרסום: סגן אורי גרליץ ממיתר נהרג בקרב בחאן יונס

הותר לפרסום כי סגן אורי גרליץ מהישוב מיתר, מפקד מחלקה בגדוד שמשון של חטיבת כפיר נהרג בקרב בעזה. הוא נהרג מתאונה מבצעית מפיצוץ מטען של כוחותינו

הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סגן אורי גרליץ (Ori Gerlic), בן 20, ממיתר, מפקד מחלקה בגדוד שמשון (92), חטיבת כפיר, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. גרליץ נהרג כתוצאה ממטען של כוחותינו. חטיבת כפיר תקפה בחאן יונס ובמהלך מלכוד בית לקראת פיצוץ, אחד המטענים התפוצץ, מסיבה לא ידועה. אורי שהיה מפקד הכוח נפצע באורח קשה מאוד ופונה במצב אנוש, מותו נקבע בדרך לבית החולים. עוד באותו נושא "אם לא הייתם פה, חוליית המחבלים הזו הייתה מגיעה ליישובים" 18:25 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 אורי הוא חלל צה"ל ה-898 מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. יהי זכרם ברוך.

