במעמד אישי ציבור ותושבים התקיים טקס חגיגי לציון הנחת אבן הפינה לבית הראשונים, שיתעד את סיפור הקמת היישוב מצפה יריחו והמתיישבים הראשונים בו

משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל קיימו היום (שלישי) במצפה יריחו טקס מיוחד לרגל הנחת אבן הפינה לבית הראשונים שיוקם ביישוב. האירוע נערך במעמד מנכ"ל המועצה לשימור אתרים, עמרי שלמון, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, ישראל גנץ, משה ניימן – מראשוני מתיישבי מצפה יריחו ומיוזמי הקמת בית הראשונים – ועשרות אורחים נוספים.

היישוב מצפה יריחו הוקם בחול המועד סוכות תשל"ח, 13 באוקטובר 1977, על מצוק ההרים הצופה ממערב על יריחו, צפון ים המלח, מדבר יהודה והרי מואב – ומכאן שמו. בתחילה עלו המתיישבים לקרקע בנקודה מזרחית יותר, אך לאחר שהמיקום לא אושר, המליץ שר החקלאות דאז, אריאל שרון, על הנקודה הנוכחית.

בשלט המורשת שהציבה היום המועצה לשימור אתרים נכתב, בין השאר: "במקום זה ניצב הצריף הראשון של מקימי היישוב. למרות הקשיים הרבים שחוו – סופות החול, המדבר הלוהט ומחסור בתשתיות – הם הקימו אוהלים ופחונים, הניחו מזרונים ומיכל מים והתיישבו במקום".

בית הראשונים, הנמצא כעת בשלב תכנון מפורט, עתיד להציג את סיפור הקמת היישוב וחבריו.

מנכ"ל המועצה לשימור אתרים, עמרי שלמון, אמר בטקס: "את סיפורו של מצפה יריחו – הממוקם בלב המרחב המיוחד הזה, שמגלם ערכים של ציונות והתיישבות – מן הראוי לספר הן לבנות ובני המקום, והן לציבור הרחב ולמטיילים הרבים הפוקדים את האזור. לפיכך, המועצה לשימור אתרים ומשרד המורשת, בשיתוף המועצה האזורית מטה בנימין ואנשי היישוב – הגיעו למסקנה שיש צורך בהקמת בית הראשונים".