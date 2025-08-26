תערוכה חדשה נפתחה: "שופך תקווה", מייצג של האמן הבינלאומי סאם חלבי. במייצג יחשוף חלבי לראשונה 5 יצירות חדשות של עצים בגודל מלא המשלבים מספר חומרים וטקסטורות

סאם חלבי מציג: תערוכה ומייצג. המייצג והתערוכה "שופך תקווה" הוא אינטראקטיבי ומיוחד. הוא משלב בין טכניקות מסורתיות לעכשוויות. המייצג מזמין את הצופים לחוות את הכוח שבאומנות כאמצעי להביע רגשות וליצור שינוי. המייצג קורא לשפוך ולצבוע את המציאות מחדש, ולבנות יחד עתיד טוב יותר. זהו מסע של השראה, קהילה ותקווה. המסע נוצר מתוך רצון עז לחבר את המתבונן בתנועה של אופטימיות, התחדשות ותודעה חדשה, בתקופה המאתגרת שבה אנו חיים.

אמנות שמזמינה השתתפות

במרכזו של המייצג יוצבו דליים בגדלים וגבהים שונים. מהם ישפכו בקונסטרוקציה ייחודית ובלתי נראית לעין, עשרות אלפי קוביות הרכבה צבעוניות. כך מתאפשר לקהל הרחב להיות חלק פעיל ממיצג אמנות צבעוני, עוצמתי, מעורר השראה ומשמח. הכוונה היא להגשים חלום בעולם של סאם חלבי ולבנות מציאות אופטימית ומלאת תקווה. מי שייקח חלק יוכל להצטלם, להעלות לרשת, לתייג ולהפוך חלק ממיצג ויראלי בינ"ל.

במייצג בעופר הקריון, יחשוף חלבי לראשונה 5 יצירות חדשות של עצים בגודל מלא המשלבים בין מספר חומרים וטקסטורות.

על האמן סאם חלבי

סאם חלבי, מהאמנים הבולטים בזירה הבינלאומית, הוא יוצר רב תחומי. הוא ידוע בסגנונו הייחודי שמשלב צבעים עזים ומוטיבים חזותיים מרהיבים. המוטיבים מצליחים להעביר מסרים עמוקים ומרגשים. חלבי, נולד וגדל בדלית אל כרמל בישראל.

ההשראה שלו נובעת מהחיים עצמם, מהתרבות המקומית ומהניסיון האישי שלו. הוא מצליח להעביר את רגשותיו ותחושותיו דרך האומנות. כך הוא יוצר חיבור עמוק בין הצופה ליצירה. במהלך השנים, עבודותיו של סאם הוצגו בתערוכות רבות ברחבי העולם, וזכו להכרה רבה הן בארץ והן בחו"ל.

אמנות ללא גבולות

חלבי מוכיח במייצג החדש כי לאמנות אין גבולות: "אני מאמין שאמנות יכולה לקחת את העצב והאובדן של מציאות חיינו. כך ניתן לפזר סביבה אנרגיות חיוביות, לעורר השראה לאופטימיות, לתמימות ולשמחה. ביצירות, מייצגים ותערוכות שלי, אפשר לחוות את ההשפעה החיובית שיש לאמנות העוטפת את סביבתו של האדם. אני נרגש להיות חלק מהפצת דרך חיים זו".

תגובת הנהלת הקריון

לדברי גיא קרן, מנכ"ל עופר הקריון: "המפגש עם היצירות של חלבי הוא חוויה מרגשת עבור הקהל הרחב. הפעם המבקרים יוכלו לראות לא רק את המייצג המוכר 'שופך תקווה' אלא גם להיחשף ל – 4 יצירות חדשת. היצירות הן של עצים עוצמתיים שמעניקים לפרוייקט רובד חדש ומסקרן".

לדבריו: "אנו שמחים לתת במה ליצירה עכשווית, חדשנית וייחודית. עופר הקריון מהווה לא רק מרכז קניות, אלא גם בית לתרבות, בילוי ואומנות. מדובר במקום שבו הקהילה נפגשת עם יצירה מעוררת השראה".

הזמנה לקהל הרחב

המייצג פתוח לקהל הרחב בעופר הקריון החל מה-1.9 עד ה-22.9 בעופר הקריון, ברחבה המרכזית סמוך לZARA.