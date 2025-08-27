הרב שמעון בן שעיה: "רבים הם המושפעים מ'רוחו' של הרב אך הרבה פחות מתורתו ודרכו… עשרות אלפי לוחמים ומשפחותיהם שהתמסרו מתוך תודעת שליחות הם 'מאמר הדור' בהתגלמותו"

לפני 90 שנה בדיוק שקעה שמשו של מרן הרב הראי"ה קוק זצ"ל ראש הרבנים לארץ ישראל. הרב לא היה עוד רב צדיק גאון וחשוב שהשפיע על קהילתו בזמנו והותיר ספרים אחריו, הרב היה מסוג הנשמות הניטעות אחת לכמה דורות כדי לפרנס דורות רבים ובפרט את דור הגאולה, הרב קוק ללא ספק היה 'שלוחא דרחמנא' לדורות של משיח, באורותיו פרש משנה סדורה ועמוקה להנהיר את נשמת ואופי הדור ואת הדרך איך לפעול עם אל במשעולי גאולת ישראל, ולהבחין נכונה בפסיעותיו של אורו של משיח שעיתים נגלה ועיתים נכסה.

אחת השאלות המרכזיות המעסיקות רבנים מחנכים ורבים בציבור הדתי ואני בתוכם, עד כמה הציבור הסרוג ובעיקר מוסדותיו החינוכיים השונים הולכים לאור משנתו הרוחנית של מרן הרב, והאמנם משנתו הצליחה להשפיע על דורנו.

החינוך הדתי במשנת הרב

ראשית, הכרח לציין כי באישיותו של הרב התמזגו אורות עליונים, חיבור של שמים וארץ, אך בראש ובראשונה הרב היה תלמיד חכם ענק בכל מכמני התורה לאורכה ורוחבה ומתוך גדלות זאת הרב חולל את משנת הגאולה לאומה השבה לארצה לאחר אלפיים שנות גלות והבונה את מדינתה לקראת גאולתה השלמה. בניין זה יכון לשיטת הרב רק מתוך מחויבות שלמה ועמוקה לתורה וללא פשרות ומתוך זה אף אהבת ישראל ומערכת היחסים עם גוונים שונים בעם, כפי שקיבלה ביטוי בכתביו, נבעה מתוך מחויבות לתורה וכנגזרת ממנה וללא ניסיון ליצור אהדה חברתית רדודה לכדי טולרנטיות דתית בין חלקי החברה השונים כמעין טשטוש מאחד.

כחלק מזה, למשל, החינוך הדתי במשנת הרב כפי שהתבאר באגרותיו בעיקר, הינו חד משמעי הרואה בלימוד התורה המסורתי באופן אבסולוטי את האידאל שיבנה את האומה רוחה ותרבותה ללא פשרות או הכלאות שונות (כפי שניתן לראות במוסדותינו), מקומם של שאר החכמות יגיע בשלב מאוחר יותר. האם דרך החינוך הנלמדת כיום במחוזותינו נאמנה לדרכו של הרב ?! נדמה לי שהתשובה לכך ברורה.

בשנים האחרונות יש תפוצה רבתי בעיסוק במשנת הרב, אך כשנטה אוזן גם לנלמד בבתי מדרש באשר הם, נבחין כי פעמים רבות מה שנאמר או מצוטט בשם הרב הוא הפוך מכוונתו. סיבות רבות לכך, אך העיקרית שבהן שלא לומדים כנדרש את משנת הרב כפי שהוא התכוון אליה וכפי שהרבה להסבירה ולעמוד על דיוקה בנו הרצי"ה זצ"ל וממשיכי דרכו.

הזרמים העוסקים כיום בתורת הרב קוק:

ניתן לאפיין באופן כללי חמישה זרמים העוסקים במשנת הרב במרוצת חמישים השנים האחרונות ועד ימינו:

הלוחמים ובני משפחותיהם – התגלמות "מאמר הדור"

לבל נטעה. תיאור זה בעיניי אינו פסימי אלא יש בו בשורה אדירה, בפרט לאלו שטענו בעבר שמשנת הרב כבר לא רלוונטית ונדרש למצוא מזור בתורות חסידיות לסוגיהן לדור הצמא לרוחניות, הציבור כמה למשנת הגאולה של הרב אך יש ללמדו איך לגשת אליה, ברצינות הנכונה. מצוטט בשם הרב חרל"פ כי ייקח עשרה דורות עד שנבין כנדרש את משנת הרב, וב"ה אנו מתקדמים לשם.. ומי שחפץ כיום ללמוד את משנתו כראוי יודע היכן היא נלמדת ברצינות ולמי לפנות.

לפני כשנה אמר לי אחד מראשי הישיבות בציבור הדתי, 'אני כל כולי הרב קוק' לומד ומושפע מדבריו אך הדגיש, הרב קוק האבא ולא הבן! כלומר אותו חכם התכוון אני ניגש למשנת הרב קוק כקריאה חופשית ללא שום מחויבות לכיוון או דרך שהרב באמת התכוון אליה, מבחינתו דברי הרב הינם מצע ספרותי נח כדי לומר את כל העולה על דמיונו, ובעצם יש לחשוש כי הוא לומד ומלמד את עצמו (…) דרך משנת הרב קוק. מציאות כזאת הינה ביטוי מובהק לעידן הנוכחי מבית מדרשו של ז'ק דרירה מאבות הפוסטמודרניזם שהניח את עקרון הדקונסטרוקציה, בה אין רעיון או טקסט עם אמת מוחלטת ותמיד ימצאו סדקים שדרכם ניתן לחשוף ריבוי משמעויות ולערער על ההיררכיות שבבסיסו.

ולמרות כל זאת אורותיו ורוחו הגדולה של הרב חופפים על הדור ואופיו והולכים ומפעמים בתת המודע הקולקטיבי של האומה, אמנם מעטים כנער יספרם מבינים את משנתו לאשורה אך האומה על גווניה השונים מושפעת מרוחו ומהדרך בה אפיין הרב את דורנו, כפי שפגשנו בשנתיים האחרונים את הפרץ האדיר של מסירות הנפש והגבורה העילאית של עשרות אלפי לוחמים ומשפחותיהם שהתמסרו מתוך תודעת שליחות בלתי רגילה למען האומה וחוסנה, 'מאמר הדור' בהתגלמותו.

ולכן ניתן לומר, כי כיום רבים הם המושפעים מ'רוחו' של הרב אך הרבה פחות מתורתו ודרכו, ובע"ה ככל שירבו ללמוד את אורותיו בבתי המדרש בהעמקה הראויה לה, תגדל ההבנה וממלא ההשפעה על החברה כולה תלך ותגדל בבחינת "אוֹר חָדָשׁ עַל צִיּוֹן תָּאִיר וְנִזְכֶּה כֻלָּנוּ מְהֵרָה לְאוֹרוֹ."