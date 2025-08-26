על רקע סירובו של נשיא ברזיל לקבל את מינויו של שגריר ישראל החדש, בארץ הכריזו עליו כאישיות לא רצויה והודיעו כי היחסים יתנהלו בדרג דיפלומטי נמוך

ישראל הכריזה אמש על נשיא ברזיל כאישיות לא רצויה. הרקע לדברים הוא סיום תפקידו של שגריר ישראל בברזיל דניאל זונשיין, שיצא גמלאות, והרצון להחליפו בשגריר החדש גלי דיין.

עם זאת, נשיא ברזיל, לולה דה סילבה, סירב לקבל את הבקשה הרשמית למינוי השגריר החדש. בתגובה לכך, ישראל משכה את הבקשה למנות את גלי דגן לשגריר הבא – וכעת היחסים יתנהלו בדרג דיפלומטי נמוך. כך דיווח עמיחי שטיין בחדשות i24news.

דובר משרד החוץ הישראלי הוציא הודעה רשמית בעניין ואמר: ‏הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השביעי באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה מעשי ישראל לאלו של הנאצים. בתגובה ישראל הכריזה על נשיא ברזיל לולה כאישיות בלתי רצויה (פרסונה נון גרטה).

לאחר שברזיל נמנעה, שלא כמקובל, מלענות לבקשת האסכמה של השגריר דגן, משכה ישראל את הבקשה וכעת מתנהלים היחסים בין המדינות בדרג דיפלומטי נמוך יותר. משרד החוץ ממשיך לקיים קשר מעמיק עם מעגלי הידידים הרבים שיש לישראל בברזיל.