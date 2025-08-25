בתשובתה לבג"ץ הודיעה גלי בהרב-מיארה כי תלמידי ישיבות שלא שירתו בצה"ל או לא הסדירו את מעמדם, יאבדו את ההנחות בדמי הביטוח הלאומי, צעד שמצטרף לגזירות הקודמות על בני הישיבות החרדים

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ממשיכה בקו התקיף כלפי בני הישיבות החרדים הבוחרים שלא להתגייס לצה"ל, ומשיתה סנקציה נוספת.

בתשובתה לעתירה שהוגשה לבג"ץ בנושא ההנחות בביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות, הודיעה בהרב-מיארה כי מי שלא שירת בצה"ל או לא הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא לא יהיה זכאי להנחה בתשלום החודשי לביטוח לאומי.

אם עמדתה תתקבל בבג"ץ, מדובר במכה נוספת לבני המגזר החרדי, זאת לאחר שורת מהלכים שהובילה בהרב-מיארה בתקופה האחרונה, בהם ביטול סבסוד המעונות ושלילת תקציבי הישיבות.

בתגובתה כתבה היועמ"שית: "ההנחה בדמי הביטוח הלאומי הניתנת לתלמידי ישיבות תחול רק על מי שהסדירו את מעמדם באופן פרטני מול רשויות הצבא, וזאת לאור ביטולו של הפטור הגורף מחובת שירות שהיה קבוע בחוק שירות ביטחון שפקע".

עוד הוסיפה: "בהיעדר בסיס חוקי לדחיית השירות, נשמט הבסיס החוקי לעידוד ולתמיכת המדינה בפעילותם של אלה שנמנעים מגיוס". עם זאת, ציינה בהרב-מיארה כי בשל הצורך בהיערכות והתאמת מערכות הביטוח הלאומי, תונהג תקופת מעבר, שמשכה ייקבע לאחר סיכום מול המשרדים הרלוונטיים.