ממצאים מסקר חדש של מרכז אקורד, שבדק את עמדות הציבור בישראל כלפי המלחמה בעזה, תדמית המדינה בעולם וגיוס חרדים, מראים כי 62% מהציבור בישראל מסכים עם הטענה כי “אין חפים מפשע בעזה”. הסקר נערך בין ה־11 ל־13 באוגוסט 2025.
סקר חדש של מרכז אקורד חושף כי 62% מהציבור בישראל מסכים עם הטענה כי “אין חפים מפשע בעזה”, ירידה קלה לעומת 64% בסקר מאי. בקרב הציבור היהודי הנתון עולה ל-76% (34% מסכימים, 42% מסכימים מאוד), בעוד שיותר ממחצית ממצביעי האופוזיציה (52%) דווקא מתנגדים לטענה זו.
עוד עולה כי 74% מה”סוויצ’רים” – מצביעים שהחליפו מחנה פוליטי – תומכים באמירה.
במקביל, 59% מכלל הציבור ו-69% מהציבור היהודי סבורים שישראל מנסה להימנע מהרג חפים מפשע, אך 28% מכלל הציבור סבור שישראל לא מנסה, או מנסה מעט בלבד, נתון שעולה ל-42% בקרב מצביעי האופוזיציה, ויורד ל-7% בלבד בקרב מצביעי הקואליציה.המגמה אינה חדשה. בסקר קודם, שנערך ביוני 2025, עמד שיעור ההסכמה על 65%, מה שמעיד על יציבות בעמדה זו בקרב הישראלים.
מאז תחילת המלחמה הפך המשפט “אין חפים מפשע בעזה” לביטוי שגור בשיח הציבורי. זמרים, חיילים, חטופים לשעבר ואף פוליטיקאים – בהם בועז ביסמוט ואביגדור ליברמן, הביעו עמדות דומות פומבית
מתנאל
סקר: רוב מצביעי הליכוד תומכים בסיום המלחמה בעזה במסגרת עסקת חטופים. גם בקרב המשרתים בצה"ל בסדיר ובמילואים יש רוב התומך בסיום המערכה ורק 26.1% רוצים להמשיך להילחם - גם במחיר סיכון חיי החטופים.המשך 17:02 25.08.2025
