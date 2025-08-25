סקר מרכז אקורד מגלה כי 62% מהציבור בישראל סבורים ש”אין חפים מפשע בעזה”, אך כ-28% טוענים שישראל אינה עושה מספיק כדי להימנע מהרג אזרחים

ממצאים מסקר חדש של מרכז אקורד, שבדק את עמדות הציבור בישראל כלפי המלחמה בעזה, תדמית המדינה בעולם וגיוס חרדים, מראים כי 62% מהציבור בישראל מסכים עם הטענה כי “אין חפים מפשע בעזה”. הסקר נערך בין ה־11 ל־13 באוגוסט 2025.

סקר חדש של מרכז אקורד חושף כי 62% מהציבור בישראל מסכים עם הטענה כי “אין חפים מפשע בעזה”, ירידה קלה לעומת 64% בסקר מאי. בקרב הציבור היהודי הנתון עולה ל-76% (34% מסכימים, 42% מסכימים מאוד), בעוד שיותר ממחצית ממצביעי האופוזיציה (52%) דווקא מתנגדים לטענה זו.

עוד עולה כי 74% מה”סוויצ’רים” – מצביעים שהחליפו מחנה פוליטי – תומכים באמירה.

עוד באותו נושא תיעוד חריג: התעללות, פגיעה וירי של אנשי חמאס לעבר תושבי עזה 10:27 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

במקביל, 59% מכלל הציבור ו-69% מהציבור היהודי סבורים שישראל מנסה להימנע מהרג חפים מפשע, אך 28% מכלל הציבור סבור שישראל לא מנסה, או מנסה מעט בלבד, נתון שעולה ל-42% בקרב מצביעי האופוזיציה, ויורד ל-7% בלבד בקרב מצביעי הקואליציה.המגמה אינה חדשה. בסקר קודם, שנערך ביוני 2025, עמד שיעור ההסכמה על 65%, מה שמעיד על יציבות בעמדה זו בקרב הישראלים.

מאז תחילת המלחמה הפך המשפט “אין חפים מפשע בעזה” לביטוי שגור בשיח הציבורי. זמרים, חיילים, חטופים לשעבר ואף פוליטיקאים – בהם בועז ביסמוט ואביגדור ליברמן, הביעו עמדות דומות פומבית