הרב אברהם טייץ, מנכ"ל בית הרב קוק בראיון לאולפן סרוגים: מה בין החסידות לתורת הרב קוק ובראשות איזו ישיבה היה מוצא את עצמו אילו היה איתנו היום?

בראיון מיוחד באולפן סרוגים לכבוד ג' אלול ולציון 90 שנה לפטירתו של הרב קוק, אומר מנכ"ל בית הרב קוק, הרב אברהם טייץ, כי אילו הרב היה חי היום הוא לא היה יכול לעמוד בראשות אף ישיבה, שכן כל הישיבות, כולל הציוניות והחרדיות, מכילות חלקים מתורתו.

למעשה הוא אומר כי הרב קוק היה יכול להיות גדול הדור ומעין ראש ישיבה כללי של כלל הישיבות בארץ, כמו גם מנהיג הדור לציבור הכללי. שכן, הרב לא היה רק גדול הדור אלא גדול הדורות כולם.

הרב טייץ: כל אחד לוקח פרט קטן מתורתו של הרב קוק

למעשה, היה יכול להיות הרב הראשי של ארץ ישראל היום, הרבה יותר מאשר היה לפני כמאה שנה בעת שכיהן כרבה הראשון. זה לא שלא היו קמים לו מתנגדים כיום כמו שקמו אז, אך כל אחד היה יכול למצוא צדדים בתורתו של הרב קוק. ועובדה, שגם השמאל הקיצוני מצטט את הרב כדי להוכיח את דבריו להפסיק את הלחימה בעזה כיום ולדאוג לרעבים שברצועה, ומנגד אלו שקוראים לחזור ולהתיישב בעזה גם הם עושים זאת מרוחו ומתורתו של הרב.

הטעות לדבריו, שכל אחד לוקח פרט קטן מתורתו ומצטט את מה שנוח לו, במקום להסתכל על התמונה הכוללת שהיא רחבה ומורכבת.

בהתייחס לשאלה על ההבדל בין תורת הרב קוק לתורת החסידות, אומר הרב טייץ כי בעוד תורת החסידות, ובכללה חב"ד וברסלב עוסקות בהנהגה הפרטנית של היחיד, תורת הרב קוק שואבת מתורת החסידות את ההנהגה לכלל ישראל ולכלל האומה. לפיכך, למרות שבשנים האחרונות בישיבות ואף בקרב הציבור הסרוג יש התעניינות גוברת והולכת בתורת החסידות, סובר הרב טייץ כי הכל נובע מתוך עולמו של הרב קוק שהכיל את הכל.

מנגד, הוא אומר כי דווקא בקרב ציבור נרחב מחו"ל, כמו גם בקרב סטודנטים וציבור לא דתי בארץ, חלה לאחרונה יותר ויותר התעניינות בתורת הרב קוק, ומשנתו רלוונטית מתמיד. דברים שכתב לפני מאה שנה, שנחשבו כהזויים וכלא הגיוניים, מתבררים היום לנגד עיננו.

עוד בראיון דיבר הרב טייץ על המשמעות של בית הרב, על האפשרויות לחידוש שלו, על הסיבות שהוא לא הופך למוזיאון אינטראקטיבי אך מנגד על הניסיון להפוך אותו לרלוונטי ועדכני מתמיד. כמו גם על השאלה האם ניתן להעביר מסרים מורכבים של הרב לדור של סיסמאות, מסכים ומסרים מידיים.