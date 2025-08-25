הערב (שני) ישודר פרק הבכורה של הסדרה "ההתנתקות", שמציגה את סיפור הגירוש מגוש קטיף. יוצרת הסדרה והבמאי הם יוצרי הסדרה "סרוגים". חוה דיבון וליייזי שפירא. בנוסף, יצר עם דיבון את הסדרה רם לנדס. לקראת פרק הבכורה, משוחררת הצצה לסדרה.

"ההתנתקות", שתשודר בתאגיד השידור הישראלי כאן, מציינת 20 שנה להתנתקות מרצועת עזה ופינוי ישובי גוש קטיף. היא מביאה לראשונה למסך את הסיפור המורכב של האירוע ההיסטורי, דרך עיניהם של כל המעורבים, תוך הצגת הקונפליקטים האישיים והחברתיים שהתעוררו בעקבותיו.

עלילת הסדרה "התנתקות"

הסדרה "התנתקות" מתרחשת על רקע הנסיגה הישראלית החד צדדית מרצועת עזה וגירוש מגוש קטיף בשנת 2005. היא עוקבת אחר תא"ל שילה מאז"ה (עמוס תמם), מפקד מבצע ההתנתקות, חובש כיפה סרוגה המתמודד עם משימה כמעט בלתי אפשרית.

שילה נקרע בין נאמנותו לתפקידו לבין הקהילה הדתית-לאומית שממנה הוא מגיע, כולל בני משפחתו. אשתו, נעמה (דינה סנדרסון), מתנגדת בתוקף לפינוי, בעוד אחותו עידית (שני קליין) ובעלה מאיר, תושבי גוש קטיף, נאלצים לעזוב את ביתם. בנם, לביא (עידו אליאלי), מוצא נחמה בחופי הגוש, אך נקלע למאבקים אישיים וחברתיים.

מנגד, הסדרה מציגה את אבינועם ברנר (אוהד קנולר), סגנו של שילה, קיבוצניק החולק על גישת ההכלה של מפקדו כלפי המתנחלים. הסדרה, בהשראת דמויות אמיתיות, חושפת את הקונפליקטים המורכבים בין אידיאולוגיה, חובה לאומית ורגשות אישיים.

צוות השחקנים והיוצרים

בסדרה מככב צוות שחקנים מרשים, הכולל את עמוס תמם, דינה סנדרסון, שני קליין, אוהד קנולר, עידו אליאלי, מיכאל כורש, טל פריד, יואל רוזנקיאר, נועה חלפון, אורי פרלמן, תום חגי ועוד. את הסדרה יצרו חוה דיבון (יוצרת "סרוגים") ורם לנדס, כאשר דיבון משמשת כתסריטאית הראשית. הבמאי הוא לייזי שפירא, גם הוא שותף ליצירת "סרוגים", וההפקה בידי קודה תקשורת.

בסדרה יש קווים משיקים נוספים לסדרה האייקונית "סרוגים". עמוס תמם כיכב בה בתור אמיר, ועכשיו מגלם את הדמות הראשית. גם אוהד קנולר כיכב בה בתור נתי, וחוזר לעבוד עם היוצרים ומגלם את אבינועם ברנר, סגנו של תמם.

מתי ואיפה צופים?

"התנתקות" תעלה לשידור היום, יום שני, ה-25 באוגוסט. הפרקים ישודרו בימי שני ורביעי בשעה 21:30, לאחר מהדורת החדשות, בערוץ כאן 11 ובפלטפורמת כאן BOX.