אורי ברבש יקבל פרס מפעל חיים בטקס אופיר 2025 על 50 שנות יצירה פורצת דרך בקולנוע ובטלוויזיה הישראלית, עם סרטים וסדרות ששינו את התרבות המקומית

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה הודיעה כי תעניק את פרס מפעל החיים במסגרת טקס אופיר 2025 לבמאי אורי ברבש, לציון 50 שנות יצירה פורצת דרך בקולנוע ובטלוויזיה הישראלית. טקס פרסי אופיר 2025 יתקיים ביום שלישי, 16 בספטמבר, בסינמה סיטי גלילות בהנחיית תום יער ושירה נאור. השנה הוגשו לתחרות 88 סרטים בקטגוריות שונות, כאשר לראשונה נוספה קטגוריית האנימציה הקצרה.

מ " מאחורי הסורגים " לקולנוע בינלאומי

אורי ברבש (78), שמציין השנה 50 שנה של יצירה רצופה, נחשב לאחד הבמאים הישראליים המשפיעים ביותר. ציון הדרך הגדול הגיע ב-1984 עם "מאחורי הסורגים", שבו כלא ישראלי הופך למיקרוקוסמוס של החברה הישראלית והסכסוך הישראלי–פלסטיני.

הסרט, בכיכובם של אסי דיין, ארנון צדוק ומוחמד בכרי, זכה בשישה פרסי האקדמיה הישראלית, היה מועמד לאוסקר לסרט הזר, והיה הסרט הישראלי הראשון שהופץ מחוץ לישראל על ידי וורנר ברוס.

פרסי אופיר והוקרה לאומית

פרסי אופיר, הפרסים הלאומיים לקולנוע ישראלי, מוענקים מדי שנה על ידי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. פרס מפעל החיים הוא הפרס המכובד ביותר, המוענק ליוצרים שתרמו תרומה יוצאת דופן לקולנוע הישראלי על פני עשורים.

לאורך הקריירה זכה ברבש בפרסים רבים: פרס לנדאו (2018), פרס אריק איינשטיין (2015), פרס כינור דוד, וכן נבחר לחבר באקדמיה האמריקאית לקולנוע ובאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה.

גישה ייחודית לז ' אנרים

ברבש פיתח גישה ייחודית שבה הוא לוקח ז'אנרים מוכרים ונותן להם משמעות ישראלית ייחודית. כפי שהוא הסביר בראיון שנערך עמו לאחרונה בפודקאסט "סינמה שו"ת" של אתר סרוגים: "'מאחורי סורגים' שייך לז'אנר סרטי הכלא, 'אחד משלנו' שייך לסרטי הצבא, 'החולמים' למערבונים. כל אחד מהסרטים האלה עושה שימוש בז'אנר מוכר, אבל מספר סיפור אחר לגמרי".

מהשואה לדרמה טלוויזיונית

בשנים האחרונות התמקד ברבש בנושאים הקשורים בשואה ובשימור הזיכרון. סרטיו התיעודיים "דבש שחור: שירת חייו של אברהם סוצקבר" ו"הבחירה של ניצה" זכו בפרסים ובהוקרה. במקביל, הוא ביסס את מעמדו בטלוויזיה הישראלית עם סדרות חשובות כמו "טירונות" שזכתה בשני פרסי מסך הזהב, "משפט קסטנר", "קו 300" ו"מילואים".

שליחות ציבורית בזמנים קשים

ברבש מגדיר את תפיסתו כפי שהסביר בפודקאסט "סינמה שו"ת" של אתר סרוגים: "הקולנוע מבחינתי הוא שליחות ציבורית. השליחות של האומנות היא להוכיח שהמצב אינו חסר שליטה. שיש סיכוי למקום טוב יותר, צודק יותר, שוויוני יותר".

בתגובתו להענקת הפרס אמר: "זוהי גאווה גדולה לזכות בהוקרת האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה. כולנו שליחי ציבור וחובתנו בימים נוראים אלו לשמור על ערכי מגילת העצמאות".

בראיון בפודקאסט של אתר סרוגים הוא התבטא בכאב על המציאות הנוכחית: "אנחנו נמצאים בתקופה של סיפו של חורבן הבית", אך הוסיף בתקווה: "אני מאמין בטוב. אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו נמצא את הדרך לחיות פה ביחד".

גם כשהוא מתקרב לגיל 80, ברבש לא מפסיק ליצור. ב-2023 יצר סדרות רשת חדשות במסגרת המחאה נגד הרפורמה המשפטית וכן את הסרט "הזמן השבור" העוסק בקשר בין מחדל 1973 למחדל 2023.

טקס פרסי אופיר 2025 יתקיים ביום שלישי, 16 בספטמבר, בסינמה סיטי גלילות.