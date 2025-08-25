משרד הבריאות בעזה טען כי לפחות 15 בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית באזור בית החולים נאסר בחאן יונס, ביניהם 4 עיתונאים. התקיפה תועדה בשידור חי בטלוויזיה, כשנטען כי צלם של רשת רויטרס נהרג

תקיפה חריגה: כלי התקשורת בעזה דיווחו הבוקר (שני) על תקיפה ישראלית באזור בית החולים נאסר בחאן יונס. לטענת משרד הבריאות העזתי, שנמצא בשליטת חמאס, לפחות 15 בני אדם נהרגו במתקפה, ביניהם 4 עיתונאים.

תיעוד התקיפה בחאן יונס

בתיעוד שהועבר בשידור חי בטלוויזיה הפלסטינית נראו רגעי התקיפה בבניין, הנמצא בתוך מתחם בית החולים. לפי הדיווחים, העיתונאים שנהרגו כללו את חוסאם מסרי, צלם של סוכנות הידיעות רויטרס בעזה, וכן את צלם רשת "אל-ג'זירה" מוחמד סלאמה. עוד נטען כי העיתונאים הפלסטינים מרים אבו דקה ומועאז אבו טה נמנו בין ההרוגים. בצה"ל עדיין לא הגיבו בשלב זה לדיווחים הפלסטיניים ולא אישרו או הכחישו את ביצוע התקיפה.

כזכור, לפני שבועיים צה"ל אישר כי חיסל את אנס אל-שריף, מחבל חמאס שעבד גם ככתב ברשת אל ג'זירה. בצה"ל אמרו כי שריף שימש כראש חוליית טרור בחמאס וקידם מתווים לירי של רקטות מעזה לעבר ישראל.