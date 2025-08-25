תקיפה חריגה: כלי התקשורת בעזה דיווחו הבוקר (שני) על תקיפה ישראלית באזור בית החולים נאסר בחאן יונס. לטענת משרד הבריאות העזתי, שנמצא בשליטת חמאס, לפחות 15 בני אדם נהרגו במתקפה, ביניהם 4 עיתונאים.
בתיעוד שהועבר בשידור חי בטלוויזיה הפלסטינית נראו רגעי התקיפה בבניין, הנמצא בתוך מתחם בית החולים. לפי הדיווחים, העיתונאים שנהרגו כללו את חוסאם מסרי, צלם של סוכנות הידיעות רויטרס בעזה, וכן את צלם רשת "אל-ג'זירה" מוחמד סלאמה. עוד נטען כי העיתונאים הפלסטינים מרים אבו דקה ומועאז אבו טה נמנו בין ההרוגים. בצה"ל עדיין לא הגיבו בשלב זה לדיווחים הפלסטיניים ולא אישרו או הכחישו את ביצוע התקיפה.
כזכור, לפני שבועיים צה"ל אישר כי חיסל את אנס אל-שריף, מחבל חמאס שעבד גם ככתב ברשת אל ג'זירה. בצה"ל אמרו כי שריף שימש כראש חוליית טרור בחמאס וקידם מתווים לירי של רקטות מעזה לעבר ישראל.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
עופר לוי
כמו שצריך . אויבים מבינים רק כוח.12:05 25.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עופר לוי
מגניב. רק ככה הם מבינים12:04 25.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עדל
טוב מאוד תמשיכו כך12:16 25.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואור
תמשיכו כך טוב מאוד12:15 25.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי מכלוף רובינשטיין
מתי כל זה יגמר ולמה זה נמשך שנתיים ואיך זה שחמאס לא חוסל ואיך זה שהחטופים לא הושבו ואיך זה שהכלכלה נהרסה, יהודי העולם נרדפים וישראל מותקפים באירופה ולמה אין...
מתי כל זה יגמר ולמה זה נמשך שנתיים ואיך זה שחמאס לא חוסל ואיך זה שהחטופים לא הושבו ואיך זה שהכלכלה נהרסה, יהודי העולם נרדפים וישראל מותקפים באירופה ולמה אין וועדת חקירה ממלכתית ולמה האיש שאחראי לא מתפטר. זהו.המשך 12:27 25.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
