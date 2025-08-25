לשכת ראש הממשלה בירכה על החלטת ממשלת לבנון לפעול לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואמרו כי ישראל מוכנה לתמוך במאמצים ולנקוט בצעדים הדדיים – כולל צמצום נוכחות צה"ל במדינה

בלשכת ראש הממשלה פרסמו היום (שני) הודעה בה בירכו על החלטת ממשלת לבנון לפעול לפירוק חיזבאללה מנשקו עד סוף השנה, ואמרו כי ישראל מוכנה לתמוך בלבנון במאמצים במידה והצבא המקומי ינקוט בצעדים נגד ארגון הטרור השיעי.

"ישראל מעריכה את הצעד המשמעותי שנקטה ממשלת לבנון, בהנהגת הנשיא עאון וראש הממשלה סלאם" נאמר. "ההחלטה האחרונה של מועצת השרים בלבנון לפעול לפירוק החיזבאללה מנשקו עד סוף שנת 2025 הייתה החלטה משמעותית".

לדבריו, "החלטה זו מסמנת הזדמנות עבור לבנון להחזיר לעצמה את ריבונותה, שיקום מוסדות המדינה, הצבא והממשל – ללא מעורבות והשפעה של גורמים שאינם מדינתיים".

"לאור התפתחות חשובה זו, ישראל מוכנה לתמוך בלבנון במאמציה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפעול יחד לקראת עתיד בטוח ויציב יותר עבור שתי המדינות" הבהיר. "אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו בצעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ישראל תנקוט בצעדים הדדיים, כולל צמצום הדרגתי של נוכחות צה"ל בתיאום עם ארה"ב".

"כעת הזמן שישראל ולבנון יתקדמו ברוח של שיתוף פעולה, תוך התמקדות במטרה המשותפת של פירוק חיזבאללה מנשקו וקידום היציבות והשגשוג של שתי המדינות".