קאזם חליליה היה ערבי-מוסלמי וציוני, ששירת את המדינה. הוא התפרסם לאחר השתתפותו בעונה ה-12 של "האח הגדול". הלילה הוא נהרג בתאונת דרכים. חבריו סופדים לו ומאירים את דמותו יוצאת הדופן

הבוקר (שני) דווח על מותו של קאזם חליליה, בן 32, ערבי-מוסלמי אוהב ישראל. קאזם השתתף בעונה ה-12 של "האח הגדול" (בעונה בה זכתה טליה עובדיה), ונחשב לאחד המתמודדים הבולטים. הוא נהרג בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6, סמוך למחלף ניצני עוז. התאונה אירעה בהתנגשות בין רכבו הפרטי למשאית, חליליה נלכד ברכבו כשהוא מחוסר הכרה, ולוחמי האש חילצו אותו, אך מותו נקבע במקום על ידי צוותי מד"א.

אחרי הבשורה הכואבת, ברשתות החברתיות החברים מתחילים להיפרד מקאזם בכאב. בולטות במיוחד הפרידות של חבריו לעונה, שעברו איתו חודשים אינטנסיביים בבית האח הגדול. המילים שלהם מאירות את דמותו של קאזם כמי שהפיץ סביבו צחוק ושמחה, לכל מקום אליו הגיע. "היה מצחיק אותי עד שכאבה לי הבטן", אמרה בר כהן.

החברים מבית האח סופדים

אליאב טעטי, שחלק עם חליליה רגעים רבים בבית, כתב בהודעה ארוכה ומלאת רגש: "אין לי מושג איך מעכלים דבר שכזה, אין לי מושג למה זה קרה, אין לי מושג איך אפשר לחיות כשיש אנשים שמאבדים הכל ברגע. ועדיין, לא לכל אחד יש תכונה שיודעת לשמח אנשים, ואתה?! דבר אחד אני תמיד אזכור לך, לא משנה מתי הסתכלתי עליך, חייכתי, צחקתי, שמחתי, תמיד ידעתי שאם לרגע אני מצוברח, קאזם יגרום לי לצחוק. אז תודה על הכל ובעיקר על זה".

עוד באותו נושא הכוכב המוסלמי סופד ליונתן סמרנו: "רצחו אותך כי אתה יהודי" 14:35 | ענבר מלכא 1 0 😀 👏

טליה עובדיה, זוכת העונה, שיתפה בהודעה קורעת לב: "אין לי מילים, רק מלא דמעות. הבן אדם עם הלב הכי גדול, עם רגישות וחמלה שאני באמת מאחלת לכולם ואהבת ישראל טהורה שאין כמותה. אתה משהו מיוחד במינו קאזם, לא פגשתי כמוך וכנראה שגם לא אפגוש בחיים. אתה בלב שלי תמיד, אוהבת לנצח". עובדיה מתארת את חליליה כאדם נדיר, בעל לב רחב ואהבה אמיתית לארץ.

יענקי גולדהבר בחר במילים פשוטות אך עמוקות: "קאזם אהובי, לעולם לא אשכח אותך".

דמותו של קאזם: חבר נאמן ואוהב

מרינה קוזנצובה כתבה: "תודה לך על הכל נשמה טובה שלי קאזם. תמיד היית שם בשבילי. גם פיזית וגם אוזן קשבת. ברוך דיין האמת". היא מדגישה את תמיכתו האישית והקשבה שלו.

נתנאל רודנסקי הביע כאב עמוק: "הלב שלי מרוסק, אני אוהב אותך קאזם".

דינה שמחי כתבה בהלם: "לא מאמינה. חברי הנאמן איננו". השניים היו קרובים מאוד בבית האח, והאובדן שלו כואב לה מאוד.

דיאן שוורץ שיתפה זיכרון אישי: "קמתי לבוקר עם חדשות מזעזעות קאזם חייאתי. מהרגע שיצאנו מהחוויה המטורפת שעברנו יחד תמיד דאגת בכל אבן דרך שלי, לעצור ולומר לי מילה טובה. או יותר נכון-הקלטה באורך של שלוש דקות, בדיוק כמו שאתה אוהב".

שוורץ מתארת את קאזם כחבר נאמן ותומך, שתמיד שם כדי לשמוח בהצלחותיה. "כל קמפיין, כל הישג וכל נקודה בדרך תמיד היית שם להרים ולהתעדכן. איזה מציאות מטורפת אנחנו חיים בה, נוח על משכבך בשלום חבר".

"ערבי ישראלי שאהב מאוד את המדינה ואת הצבא"

בר כהן כתב הודעה ארוכה ומפורטת, שחושפת צדדים מורכבים יותר: "אני ושאזם היינו חתול ועכבר בדבר הזה שנקרא האח הגדול שמפגיש אותך לראשונה עם אנשים שכנראה לא היית פוגש בשום מקום אחר. אף פעם לא הכרתי או ישנתי לצד ערבי ישראלי גיי. קאזם היה מצחיק אותי עד שכאבה לי הבטן. הוא אפילו בא איתי הבייתה לחדר של ליאו".

כהן המשיכה: "הוא היה זה שהוציא אותי מדעתי בשניות אבל גם ידע להגיד מילה טובה ברגישות מטורפת תמיד. נפגשנו פעם אחת אחרי התוכנית הוא סיפר לי שהוא לא מוצא את עצמו בחוץ הוא בכה וחיבקתי אותו אמרתי לו שאני כאן למה שהוא צריך ואז הוא סיפר על דיכאון עמוק שהוא חווה לכולם. כשראיתי שהוא חזר למסלול בשנה האחרונה שמחתי מאוד לראות, הרגשתי שהוא מתחיל למצוא שלווה".

כהן שיתפה תמונה של קאזם על מדי צה"ל והוסיפה: "בחרתי בתמונה הזו.. במדים, כי מרגיש לי שאם היינו שואלים את קאזם באיזו תמונה לבחור להיפרד ממנו הוא היה בוחר בקאזם החייל ולא בקאזם מהאח הגדול. קאזם, ערבי ישראלי שאהב מאוד את המדינה ואת הצבא לא משנה כמה הוא נשפט על האהבה הזו ועל מי שהוא במקום שבו הוא גדל".