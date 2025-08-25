בפעם השנייה תוך פחות מחודש, רעידת אדמה נרשמה באיים הקוריליים שבמזרח רוסיה. מוקד הרעש היה בעומק של 10 קילומטרים מתחת לפני הים, והוא היה בעוצמה של 6.3 בסולם ריכטר

רעידת אדמה בעוצמה של 6.3 בסולם ריכטר פגעה הבוקר (שני) באיים הקוריליים שבמזרח רוסיה. לפי דיווח מכון המחקר הגרמני לגיאולוגיה (GFZ), מוקד הרעש נמדד בעומק של 10 קילומטרים מתחת לפני הים.

זו הפעם השנייה בחודש האחרון שבה דווח על רעידת אדמה ברוסיה, אחרי שב-30 ביולי נרשמה רעידה חזקה במיוחד, בעוצמה של 8.8 בסולם ריכטר, שפגעה בחצי האי קמצ'טקה. הרעידה הובילה גם לגלי צונאמי בגובה של עד 4 מטרים, כשאזהרות צונאמי פורסמו בסדרת מדינות נוספות – בהן יפן, הפיליפינים, ניו זילנד, והחוף המערבי של ארה"ב.

מוקד רעידת האדמה היה כ-125 קילומטר דרומית-מזרחית לעיר פטרופבלובסק-קמצ'טסקי, בעומק של 19.3 ק"מ מתחת לפני הים. מספר בני אדם נפצעו באורח קל, כשנזק רב נגרם לבניינים באזור ואלפי תושבים פונו מבתיהם.