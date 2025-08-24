נתניהו פיקח על מבצע חיל האוויר בתימן נגד מטרות אסטרטגיות של החות'ים וציין: "מי שתוקף את ישראל ייפגע; החות'ים ילמדו בדרך הקשה". כל המטוסים חזרו בשלום.

ראש הממשלה נתניהו, יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, פיקח מוקדם יותר היום על המבצע המיוחד של חיל האוויר לתקיפת יעדי טרור של המורדים החות'ים בתימן. ראש הממשלה הבהיר כי החות'ים: "יצטרכו ללמוד בדרך הקשה" שמי שתוקף את ישראל נפגע קשות.

ראש הממשלה נתניהו, תקיפת החות'ים. צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.

נתניהו וכ"ץ הגיעו היום (ראשון) לבור חיל האוויר בקריה, יחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ומפקד חיל האוויר אלוף תומר בר, כדי לצפות בתקיפות חיל האוויר נגד יעדי השלטון החות'י בתימן. המבצע התמקד במטרות אסטרטגיות בעיר צנעא, כולל ארמון הנשיאות, תחנת הכוח העירונית ומיכלי הדלק המספקים אותה.

ראש הממשלה פרסם הודעה רשמית שבה ציין:

"חיל האוויר תקף היום שוב מטרות אסטרטגיות בתימן. הוא תקף את ארמון הנשיאות בלב הבירה צנעא, את תחנת הכוח של העיר, את מיכלי הדלק שמספקים אותה. משטר הטרור החות'י לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. אני רוצה לברך את הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, ואת טייסינו על ביצוע מושלם. כל המטוסים שלנו חזרו לשטחינו. מי שתוקף אותנו – אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו – אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל."

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ לקח חלק בפיקוח על המשימה, והודיע לאחר ביצועה:

״צה"ל השמיד כעת את ארמון הנשיאות של החות'ים בתימן ותקף מאגרי דלק ותחנות כוח וחשמל.

אנחנו ממשיכים בהטלת מצור אווירי וימי ופוגעים במטרות תשתית שמשמשות לקידום הטרור החות'י.

על כל טיל שישגרו לעבר ישראל החות'ים ישלמו בריבית דריבית.

היום הבאנו על החות'ים מכת חושך ועלטה ובהמשך – תהיה גם מכת בכורות״.