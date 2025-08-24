טראמפ שולח כ־1,700 חיילי משמר לאומי ל-19 מדינות במבצע "השבת הסדר", למאבק בפשיעה ובהגירה בלתי חוקית.

לאחר שהנשיא האמריקאי שלח את כוחות המשמר הלאומי להשליט סדר ברחובות וושינגטון הבירה, הבית הלבן הודיע כי טראמפ ישלח את הכוחות ל-19 מדינות נוספות לפחות. במה שמתארים בסביבתו כ"מבצע להחזרת הסדר והשלום".

הבית הלבן הכריז מוקדם יותר כי הנשיא טראמפ מתכוון לפרוס עד 1,700 חיילים של המשמר הלאומי ב-19 מדינות לפחות במסגרת מבצע ממשלתי רחב־היקף נגד פשיעה והגירה בלתי חוקית.

על פי הדיווחים, המשמר יפעל תחת סמכויות Title 32, מה שמאפשר העברת שליטה חלקית מהמדינות לממשל הפדרלי בכל הקשור לאכיפת החוק ועבירות פדרליות, כמו עבירות הגירה, רצח, סחר בסמים ופשיעת כנופיות.

עוד באותו נושא חשש בישראל בעקבות דברי טראמפ 21:22 | חדשות סרוגים 9 0 😀 👏

המבצע מגיע לאחר פריסת נכסים רחבה ב-וושינגטון הבירה.שם נראתה תגבורת צבאית משמעותית – עם אלפי חיילי משמר לאומי וסוכנים פדראליים. לאחר שבועות בודדים אחוזי הפשיעה בעיר צנחו משמעותית.

על פי הדיווחים, הצלחת מבצע האכיפה בוונשינגטון, שלהב את טראמפ להרחיב את היקפו למדינות רבות נוספות.