תחקיר ראשוני של חיל האוויר מעלה כי הטיל שירו החות'ים בליל שבת היא מסוג ראש קרב מתפצל. זו הפעם הראשונה בה ארגון הטרור מתימן משתמש בסוג כזה של נשק

ממצאים ראשונים של חיל האוויר על יירוט הטיל מתימן בליל שבת האחרון מעלים כי לראשונה החות'ים ירו טיל עם ראש קרב מתפצל כלומר ראש טיל שמתפצל לעשרות פצצות קטנות.

סוג כזה של נשק ירו האיראנים במהלך מבצע עם כלביא. הטיל עצמו גורם נזק היקפי ברדיוס גדול, אך בעוצמה נמוכה יחסית לטיל שפוגע במקום אחד.

מצה"ל נמסר: "לאחר תחקיר ראשוני עולה כי ככל הנראה, מדובר בטיל עם ראש קרב מתפצל. זו הפעם הראשונה שהחות'ים משגרים טיל מסוג זה לשטחנו. ההחטאה ביירוט ביום שישי האחרון מתוחקרת ואינה קשורה לסוג הטיל ששוגר".

עוד באותו נושא אחרי הטיל בליל שבת: חיל האוויר תוקף בתימן

"מערכות ההגנה האוירית, בדגש על השכבה העליונה, יודעות להתמודד וליירט טילים מסוג זה, כפי שיירטו בעבר", נאמר בהודעת צה"ל.

בליל שבת, בסמוך לשעה 21:00 נשמעו אזעקות באזור גוש דן והמרכז. תושבים שמעו שני קולות של "בום" ובצה"ל הודיעו כי הטיל התפרק באוויר. כעת מתברר כי ראש הקרב כנראה התפצל. באזור מזכרת בתיה נרשמה פגיעה של חלקי מיירט, ללא נפגעים בגוף.