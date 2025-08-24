בעקבות הסערה סביב דרישת עיריית תל אביב מבתי הכנסת לשוויון מגדרי, סגן ראש העיר חיים גורן הבהיר כי אין שינוי במדיניות: "בעקבות פניות הגבאים התקיים תהליך עומק של תיקונים והתאמות לנוסח"

סערת בתי הכנסת: סגן ראש עיריית תל אביב, חיים גורן, הגיב היום (ראשון) לדיווחים על דרישת העירייה מבתי הכנסת בעיר להצהיר על הסכמה לשירותי דת "ללא הבדל מין או אמונה". בדבריו הבהיר כי אין שינוי במדיניות, ובתי הכנסת לא יידרשו להתפנות.

"מדובר בטענות חסרות בסיס. עיריית תל אביב-יפו מנהלת בשנים האחרונות תהליך סדור ומקצועי, בתיאום מלא עם נציגי הציבור הדתי, שמטרתו להסדיר את מעמדם של בתי הכנסת בעיר – כפי שמקובל גם בשאר הערים הגדולות בישראל" אמר גורן. "במסגרת ההסדרה, מקבלים גבאי ורבני בתי הכנסת הקצאה פורמלית ותקנית, שתבטיח את אחריותם להפעלת בתי הכנסת לטובת ציבור המתפללים ותמנע ניסיונות השתלטות של גורמים חיצוניים או הדרת קהילת המתפללים המקומית".

לדבריו, "כחלק מנוסח ההקצאה הופיעו בתחילת הדרך מספר סעיפים גנריים, שנלקחו מחוזים אחרים של מבני ציבור. בעקבות פניות הגבאים התקיים תהליך עומק של תיקונים והתאמות לנוסח, באופן שישקף את הצרכים והייחודיות של בתי הכנסת. כך גם עודכן ותוקן הסעיף המדובר – והוא לא יופיע עוד בחוזים החדשים. מטרתנו ברורה: לנהל את בתי הכנסת בעיר בצורה תקינה ומסודרת, תוך שמירה מלאה על אופיים הייחודי, לטובת ציבור המתפללים".

כאמור, הבוקר דווח ב"ידיעות אחרונות" כי עיריית תל אביב דורשת מעשרות בתי כנסת בעיר לחתום על חוזה הכולל סעיף מחייב, לפיו יספקו שירותי דת "ללא הבדל גיל, מין או אמונה" – ואלו שמסרבים לחתום, מקבלים תביעות פינוי. בחלק מבתי הכנסת קיים חשש כי חתימה על סעיף כזה תוביל בעתיד לשינוי אופיים האורתודוקסי, ואף לאפשרות לביטול עזרת נשים או פתיחת הדלת לתביעות עתידיות מטעם מתנגדים. כמה בתי כנסת כבר חתמו, אך אלו שסירבו נתבעו לפנות את המבנה.

המהלך נוגע גם לבתי כנסת מוכרים כמו בית הכנסת הגדול של הרב שלמה גורן ז"ל ברחוב מודיליאני, וכן לבית הכנסת "סמאטס" של הרב לאו. בבית הכנסת תפארת צבי, העירייה כבר הפסידה בסיבוב הראשון, לאחר שבית הדין הרבני הכריז עליו כהקדש דתי, אך כעת העירייה עתרה לבג"ץ.

בעירייה מסרו בתגובה כי "אין מדובר במבצע, אלא בסעיף המצוי בהסכמי חכירה חדשים הנערכים מעת לעת. מטרתו היא לוודא שאין אפליה או הדרה של תושבים המעוניינים לקחת חלק בפעילות בית הכנסת".