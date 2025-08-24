גדול מבצעי המוסד עד לביפרים: בל' באב תשכ"ו נחת מוניר רדפא, טייס נוצרי בחיל האוויר העיראקי שגויס על ידי המוסד, עם מטוס מיג 21 בישראל. זו הפעם הראשונה בה המטוס הסובייטי נפל לידי המערב

היום בהיסטוריה. ל' באב: "מטוס מיג 21 של חיל האוויר העיראקי נחת אתמול בשמונה בבוקר באחד מבסיסי חיל האוויר בישראל…".

נכתב בעיתון "הארץ" על נחיתת המטוס העירקי ביום ל' אב תשכ"ו (16.8.66). נחיתת המיג ה 21 המטוס המבוקש הייתה לאחד מההישגים המרשמים ביותר של המוסד (עד למבצע הביפרים…)

במשך מספר שנים ניסו אנשי המוסד לשים את היד על המטוס היוקרתי והמשוכלל שניתן לצבאות ערב ממדינות מזרח אירופה שגרם לעליונות צבאית של מדינות ערב. ללא הצלחה.

במהלך שיחת חברים בין ראש המוסד מאיר עמית לבין מפקד חיל האוויר עייזר ויצמן.

פנה עמית לעיזר: מה אתה צריך ממני?

ועייזר ענה: מיג 21.

מאיר מופתע ענה לעייזר: אתה השתגעת? אין בעולם המערבי מיג 21. זה קשה.

ענה עייזר: אם זה היה קל לא הייתי מבקש ממך.

מאיר חזר למשרד ואמר לעובדים: חבר'ה צריך להביא מיג 21. ומבצע "יהלום" יצא לדרך.

מבצע יהלום – מיג 21 נוחת בישראל

אנשי המוסד בעיראק, הפעילו מחדש את יוסף שמש, סוחר יהודי, שחי בעיראק והיה בעל קשרים רבים והדוקים בחוגי הממשל והצבא. יוסף הכיר את מוניר רדפא טייס בחיל האוויר העירקי. מוניר שהיה ממוצא נוצרי, הבין כי לא יתקדם בצבא. וייסורי המצפון על השתתפותו בתקיפת הכורדים גרמו לו לרצות לעזוב את עירק. שמש דיווח לממונים עליו כי נמצא הטייס שיסכים לערוק עם המיג 21 לישראל.

נציגי המוסד וחיל האוויר נפגשו עם מוניר באירופה, והוא הסכים לערוק לישראל בתמורה לחמישים אלף דולר והגנה על משפחתו. בין היתר נקבע, כי ביום בו ישמע ברדיו את השיר "מחרבתיין" ברדיו העיקרי, ידע כי זה היום ליציאתו מעירק. ביום שלישי ל' באב תשכ"ו, בשעה שש בוקר שמע מוניר את השיר "מחרבתיין מחרבתיין" והוא עלה המטוס ויצא לדרך.

כעבור שעה קלה הגיע למרחב האווירי של ישראל. לקראתו הוזנקו מפקד טייסת המיראז'ים רן פקר, וסגן מפקד בסיס תל נוף, שמואל שפר. באוויר קיבלו את ההוראה שלא ליירט את המטוס אלא להוביל אותו לבסיס חיל האוויר בחצור.

מוניר פגש את משפחתו שהגיעה לארץ לפניו, ועזר לטייסי חיל האוויר ללמוד את רזי המיג 21. זמן קצר לאחר מכן, עזב מוניר את הארץ, עבר לאמריקה ושם נפטר.

הבאת המיג לישראל העלתה את קרנו של המוסד בעיני עמיתיו בעולם. זו הייתה הפעם הראשונה בה מטוס סובייטי חדיש נופל לידי צבאות המערב. הכרת המטוס, הקנתה לטייסנו עליונות אווירית במהלך מלחמת ששת הימים.

