שר התקשורת שלמה קרעי תקף את עיריית תל אביב בעקבות דרישתה מבתי הכנסת בעיר לשוויון מגדרי: "רוח היהדות ומורשתו המפוארת של העם היהודי יכלה להם לכולם, ותוכל גם לדור ההמשך של אנטיוכוס והמתיוונים"

שר התקשורת שלמה קרעי תקף בחריפות הבוקר (ראשון) את עיריית תל אביב, זאת בעקבות הדרישה מבתי הכנסת בעיר לשירותי דת עם שוויון מגדרי.

"רשעים ארורים. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך…" אמר קרעי. "לאורך כל הדורות קמו על היהדות שונאים מבית ומחוץ, כל הגרזנים והקלשונים שהונפו על סלע המורשת נבלעו והיו כלא היו".

עוד הבהיר כי "רוח היהדות ומורשתו המפוארת של העם היהודי יכלה להם לכולם, ותוכל גם לדור ההמשך של אנטיוכוס והמתיוונים. עם ישראל חי".

כאמור, הבוקר דווח ב"ידיעות אחרונות" כי עיריית תל אביב דורשת מעשרות בתי כנסת בעיר לחתום על חוזה הכולל סעיף מחייב, לפיו יספקו שירותי דת "ללא הבדל גיל, מין או אמונה" – ואלו שמסרבים לחתום, מקבלים תביעות פינוי. בחלק מבתי הכנסת קיים חשש כי חתימה על סעיף כזה תוביל בעתיד לשינוי אופיים האורתודוקסי, ואף לאפשרות לביטול עזרת נשים או פתיחת הדלת לתביעות עתידיות מטעם מתנגדים. כמה בתי כנסת כבר חתמו, אך אלו שסירבו נתבעו לפנות את המבנה.

המהלך נוגע גם לבתי כנסת מוכרים כמו בית הכנסת הגדול של הרב שלמה גורן ז"ל ברחוב מודיליאני, וכן לבית הכנסת "סמאטס" של הרב לאו. בבית הכנסת תפארת צבי, העירייה כבר הפסידה בסיבוב הראשון, לאחר שבית הדין הרבני הכריז עליו כהקדש דתי, אך כעת העירייה עתרה לבג"ץ.

בעירייה מסרו בתגובה כי "אין מדובר במבצע, אלא בסעיף המצוי בהסכמי חכירה חדשים הנערכים מעת לעת. מטרתו היא לוודא שאין אפליה או הדרה של תושבים המעוניינים לקחת חלק בפעילות בית הכנסת".