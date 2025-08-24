יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב הבוקר (ראשון) לתגובות הקואליציה נגד הצעתו לממשלה, כשבדבריו תקף את סירובים להציע אלטרנטיבה שתביא לשחרור החטופים.
"אי אפשר להגיד שהחטופים הם הדבר הדחוף ביותר – ולא להשתמש בכוח הפוליטי שלנו כדי להציע אלטרנטיבה שתציל אותם" אמר גנץ. "גם אם בקואליציה יסרבו – אנחנו נוכל להסתכל במראה ולהגיד שבאמת ניסינו הכל. שישראל לפני הכל".
דבריו של גנץ מגיעים אחרי שהבוקר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לראשי סיעות הקואליציה להצהיר כי לא יאפשרו את כניסתו של בני גנץ לממשלה. בסרטון קצר שפרסם הבוקר, אמר בן גביר: "אני מצפה מכל ראשי סיעות הקואליציה להבהיר בצורה חד משמעית: גנץ לא נכנס לממשלה".
בן גביר הוסיף והסביר כי הסביר כי "הגענו להישגים בלי גנץ באיראן, הגענו להישגים בלי גנץ בחיזבאללה, הגענו להישגים בכל מיני גזרות. ואם אנחנו רוצים להגיע להישג בעזה – אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה".
בתיה
בתיה
איתמר בן גביר הוא קול ההיגיון בקואליציה. הוא מזהיר מפני טעות היסטורית, כי ממשלה עם גנץ תביא אסון.10:22 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תומר
תומר
איתמר לא מתפשר, וזה בדיוק מה שצריך עכשיו! ממשלה זמנית תהיה אסון, גנץ רק יבלבל ויחליש אותנו.10:20 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק
אריק
בן גביר צודק לחלוטין! ממשלה זמנית עם גנץ תערער את היציבות ותחליש את הקואליציה. צריך עמוד שדרה איתן, לא ויתורים.10:16 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טיפש הגנץ
טיפש הגנץ
מה שצריך זה להפיל את הממשלה הפושעת של מממן הנוחבות הבוגד והמשתמטים. לא לתמוך בה...10:07 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה
מיכה
איך התקשורת עושה מזבוב פיל . חבל , זו הרמה של התקשורת בישראל .09:40 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר