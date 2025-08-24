אחרי שהשר איתמר בן גביר קרא לא לאפשר את כניסתו לממשלה, יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב ואמר כי "אי אפשר להגיד שהחטופים הם הדבר הדחוף ביותר – ולא להשתמש בכוח הפוליטי שלנו כדי להציע אלטרנטיבה שתציל אותם"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב הבוקר (ראשון) לתגובות הקואליציה נגד הצעתו לממשלה, כשבדבריו תקף את סירובים להציע אלטרנטיבה שתביא לשחרור החטופים.

"אי אפשר להגיד שהחטופים הם הדבר הדחוף ביותר – ולא להשתמש בכוח הפוליטי שלנו כדי להציע אלטרנטיבה שתציל אותם" אמר גנץ. "גם אם בקואליציה יסרבו – אנחנו נוכל להסתכל במראה ולהגיד שבאמת ניסינו הכל. שישראל לפני הכל".

דבריו של גנץ מגיעים אחרי שהבוקר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לראשי סיעות הקואליציה להצהיר כי לא יאפשרו את כניסתו של בני גנץ לממשלה. בסרטון קצר שפרסם הבוקר, אמר בן גביר: "אני מצפה מכל ראשי סיעות הקואליציה להבהיר בצורה חד משמעית: גנץ לא נכנס לממשלה".

בן גביר הוסיף והסביר כי הסביר כי "הגענו להישגים בלי גנץ באיראן, הגענו להישגים בלי גנץ בחיזבאללה, הגענו להישגים בכל מיני גזרות. ואם אנחנו רוצים להגיע להישג בעזה – אסור שבני גנץ ייכנס לממשלה".