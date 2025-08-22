דרמה בארצות הברית: הFBI פשט על ביתו במרילנד של ג'ון בולטון, מי שכיהן כיועץ לביטחון לאומי בממשל טראמפ הקודם, בחשד להחזקת מסמכים מסווגים

ארצות הברית: ה-FBI פשט על ביתו של ג'ון בולטון, מי שהיה אחד מיועציו הקרובים של טראמפ בכהונתו הקודמת. בולטון, ששימש כיועץ לביטחון לאומי בין השנים 2018-2019, היה מחבריו הקרובים של טראמפ. עם זאת, הוביל קו ניצי, והתעמת עם הנשיא על נושאים כמו היחס לאיראן ולצפון קוריאה.

סוכני ה-FBI פשטו על ביתו של בולטון לפנות בוקר (שעון ארה"ב) בחשד להחזקת מסמכים מסווגים, כך דיווח הניו יורק פוסט. על פי הדיווח, זמן קצר לפני הפשיטה, כתב ראש סוכנות ה FBI, קאש פטאל ציוץ מסתורי בחשבון הטוויטר שלו. בציוץ נכתב "אף אחד לא מעל החוק… סוכני ה FBI במשימה".

הפשיטה נערכת במסגרת חקירה הנוגעת לענייני ביטחון לאומי וכוללת מסמכים מסווגים. החקירה נפתחה עוד בימי כהונתו הקודמת של טראמפ אך נסגרה בימי ממשל ביידן "מסיבות פוליטיות".

עוד נמסר בדיווח, כי הבוקר, בזמן שהסוכנים היו בביתו של בולטון, הוא צייץ בטוויטר שלו נגד טראמפ. בולטון כתב כי הוא מתנגד לגישתו של טראמפ בכל הנוגע לפתרון המשבר בין רוסיה לאוקראינה.