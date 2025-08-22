צה"ל השעה ממילואים את הרב הצבאי אביעד גדות, מראשי ארגון "תורת לחימה", זאת בעקבות התבטאות מסיתה נגד הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי. ההחלטה התקבלה לאחר פניית גלי צה"ל.
על פי הדיווח של דורון קדוש בגל"צ, בחודש יוני האחרון נכתב בחשבון הטוויטר של הארגון: "מה דעתכם על סיור רגלי לפצ"רית בקסבה של שכם בחיכוך גבוה עם אוכלוסיית הטרור בעיר, לפני שהיא מחלקת פקודות ללוחמים בשומרון?".
בעקבות הפרסום, הרב הצבאי הראשי, תת אלוף הרב אייל קרים, בחן את שירות המילואים של גדות, שאינו משרת עוד כרב יחידה אלא בתפקיד עורפי. לאחר בחינת הסוגיה, הוחלט להפסיק לזמנו לשירות מילואים ולבחון את המשך שירותו.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "בצה"ל משרתים אזרחים מכלל האוכלוסיות והדעות, תוך שמירה על פקודות וערכי צה"ל. צה"ל מגנה התבטאויות מסוג זה נגד מפקדים ומשרתים".
הרב גדות בתגובה: "טענתך לא מוכרת לי"
בתגובה לפרסום כתב הרב אביעד גדות בעמוד הטוויטר שלו:
"שלום דורון קדוש. מבין את מאמציך במסגרת תפקידך במחאת קפלן, אחרי שעודדת סרבנות בעודך מתפרנס מתקציב הביטחון. תגובתי: א. מוזמן לשרת בצה"ל בכלל ובמילואים בפרט. חסרים אנשים. ב. טענתך העובדתית לא מוכרת לי ולמפקדיי".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
לכל המשתמטים והעורפיים יש את הפה ג'ורה הכי גדול
כל המשתמטים רוצים להכתיב ללוחמים תורת לחימה עלאק12:03 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה בנצי
מה לא נכון במה שאמר12:02 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הארי
למה זה מזכיר לי את פרשת משפטים בושה....... יש חוק אחד ואחר לכל מגזר.12:20 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לא ברור למה הדיחו את המסית ממילואים עורפיים
בתגובה ל: הארי
אדם שמאיים על בכירי צהל וזה עוד אדם כביכול מלומד או יודע משהו, מסית ומרעיל כמו אחרוני חסרי המוח. אנחנו עם ישראל והרב רוצה להפוך אותנו לנוחבות. אנחנו פועלים עם שום שכל אנו פועלים על פי החוק והמוסר. זה עם ישראל12:27 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הארי
אכן בושה12:19 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לכל המשתמטים והעורפיים יש את הפה ג'ורה הכי גדול
כל המשתמטים רוצים להכתיב ללוחמים תורת לחימה עלאק12:03 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה בנצי
מה לא נכון במה שאמר12:02 22.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר