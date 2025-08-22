צה"ל השעה ממילואים את הרב הצבאי אביעד גדות, מראשי ארגון "תורת לחימה", זאת בעקבות התבטאות מסיתה נגד הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי. ההחלטה התקבלה לאחר פניית גלי צה"ל.

על פי הדיווח של דורון קדוש בגל"צ, בחודש יוני האחרון נכתב בחשבון הטוויטר של הארגון: "מה דעתכם על סיור רגלי לפצ"רית בקסבה של שכם בחיכוך גבוה עם אוכלוסיית הטרור בעיר, לפני שהיא מחלקת פקודות ללוחמים בשומרון?".

בעקבות הפרסום, הרב הצבאי הראשי, תת אלוף הרב אייל קרים, בחן את שירות המילואים של גדות, שאינו משרת עוד כרב יחידה אלא בתפקיד עורפי. לאחר בחינת הסוגיה, הוחלט להפסיק לזמנו לשירות מילואים ולבחון את המשך שירותו.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "בצה"ל משרתים אזרחים מכלל האוכלוסיות והדעות, תוך שמירה על פקודות וערכי צה"ל. צה"ל מגנה התבטאויות מסוג זה נגד מפקדים ומשרתים".

הרב גדות בתגובה: "טענתך לא מוכרת לי"

בתגובה לפרסום כתב הרב אביעד גדות בעמוד הטוויטר שלו:

"שלום דורון קדוש. מבין את מאמציך במסגרת תפקידך במחאת קפלן, אחרי שעודדת סרבנות בעודך מתפרנס מתקציב הביטחון. תגובתי: א. מוזמן לשרת בצה"ל בכלל ובמילואים בפרט. חסרים אנשים. ב. טענתך העובדתית לא מוכרת לי ולמפקדיי".