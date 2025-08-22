בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום', עמית סגל כתב כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, כבר סימן תאריך לבחירות הבאות, והוא קרוב מתמיד

הפרשן הפוליטי עמית סגל, מדווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, כבר סימן תאריך לבחירות 2026, והוא קרוב מתמיד. בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום', ציין סגל כי בחירת התאריך היא שילוב של כמה גורמים שאמורים להתכנס בשבועות הקרובים.

סגל התייחס קודם ללחימה בעזה, וכתב: "ברור בכל מקרה שטראמפ לא ייתן יד לעסקת הבלהות של חמאס, זו שדורשת נסיגה ישראלית מוחלטת, שיקום הרצועה במיליארדים ושחרור החטופים במנות מייסרות שהגשתן אולי לא תסתיים לעולם".

דבריי ראש הממשלה, צילום: לע״מ.

הוא ציין כי "הוא ונתניהו מצהירים שזה ייגמר בניצחון. העניין הוא שכדי לנצח נתניהו צריך זמן. כיבוש עזה ואחריה מחנות המרכז הם תנאי הכרחי, והוא ייקח זמן ממושך שלא בטוח שיש לקואליציה. ראש הממשלה פועל לקדם את חוק הגיוס השנוא על רוב הציבור כדי לקבל זמן עד ספטמבר. אבל פעיל ליכוד בכיר שנפגש לאחרונה עם נתניהו, טוען ששמע ממנו כבר תאריך לבחירות: מארס 2026.