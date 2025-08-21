בתגובה לדבריה של השר רגב, תוקף יאיר לפיד ואומר: היא שרת תחבורה כושלת בממשלה הכי גרועה בתולדות המדינה, הם לא מסוגלים לנהל כלום"

בתגובה למסיבת העיתונאים שקיימה אחר הצהריים מירי רגב בנוגע לכאוס התחברותי, מגיב לראש האופוזיציה, יאיר לפיד בציוץ ברשת הטוויטר.

לפיד תוקף את רגב ואת הממשלה בכותבו: "עשרות אלפי אנשים נדחקו הבוקר בתחנות הרכבת במראות שהזכירו מדינת עולם שלישי. תחנות הרכבת המרכזיות משותקות והממשלה לא מציעה שום פתרון. מירי רגב היא שרת תחבורה כושלת בממשלה הכי גרועה בתולדות המדינה, הם לא מסוגלים לנהל כלום".

כאמור, מוקדם יותר התייחסה מירי רגב לכאוס התחבורתי והודיעה שתחנות תל אביב ייפתחו מחדש בתחילת השבוע הבא. אך על הדרך היא גם בחרה להאשים את היועמ"שית בכל שאינה עוצרת את ההפגנות וחסימות הכבישים, שהם לדבירה הסיבה לכך שאוטובוסים לא מגיעים בזמן. עוד היא האשימה את התקשורת שמרבה לתקוף אותה על שהותה הרב בחו"ל.

נציין כי אמש פורסם סקר נוסף בו לפיד ומפלגתו יורדים עוד במספר המנדטים ומגיע לשפל חדש, במידה הבחירות היו מתקיימות כיום.