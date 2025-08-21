הטריילר הרשמי של "גולסטאר אפריקה" סוף סוף כאן – דרמות, אקשן, צחוקים ונופים עוצרי נשימה מדרום אפריקה מחכים לנבחרת החדשה. מי הם הכוכבים שינסו לשרוד את החוויה, מי יעמוד על הקווים כמאמן, ומתי בדיוק תעלה העונה החדשה לשידור?

אחרי ההכרזה על התאריך והקאסט, עכשיו זה רשמי: הטריילר של "גולסטאר אפריקה" עלה לאוויר, והוא חושף הצצה ראשונה לעונה ה-12 של דוקו הריאליטי המצליח של HOT.

הטריילר הרשמי של גולסטאר אפריקה.

כבר מהשניות הראשונות של הטריילר אפשר להבין – העונה הזו הולכת להיות אחת הגדולות והמצחיקות. הנבחרת החדשה יוצאת אל הנופים המרהיבים של דרום אפריקה. שם הם לא רק ידרשו להתמודד עם הכדור, אלא גם עם תנאים לא פשוטים. יהיו גם יריבויות מתפרצות והרבה אגו. הטריילר רומז לנו על עימותים לוהטים לצד רגעים קומיים. אלו יגרמו גם למתמודדים הכי קשוחים להתפקע מצחוק.

מי הם הכוכבים שינסו לשרוד את החוויה?

הקאסט כולל שמות גדולים ומגוונים: שוקי ביטון (בעלה של עדן בן זקן), אלירז שדה שחוזר לעונה נוספת, הזמר רון שובל שגם מבצע את שיר הפתיחה "לא נורמלי", לירן שטראובר שוער העבר, הקומיקאי ירון ברלד, היוצר רון ביטון ("בית משוגעים", "פאוץ'"), השופט והכוריאוגרף דוד דביר, כוכב הרשת ליאל קוצרי, המאמן אייל לחמן, חמימו ופיני שועי, לירון אופיר ושמעון שירזי.

מי יאמן את הנבחרת?

גם בעונה הזו שייע פייגנבוים יעמוד על הקווים כמאמן הנבחרת. לצידו ג’ובאני רוסו בתפקיד עוזר מאמן – צמד מנוסה שכבר הפך לסמל בלתי נפרד של "גולסטאר".

מתי זה קורה?

"גולסטאר אפריקה" תעלה לשידור ב-28.08.2025 ב-HOT VOD וב-Next TV. הטריילר שנחשף מרמז שהעונה הקרובה הולכת להיות מהמטורפות שידענו. יהיו רגעי אקשן ספורטיביים, סצנות דרמטיות וסוערות והרבה הומור. בדיוק מה שהפך את "גולסטאר" לאחת מתוכניות הריאליטי האהובות בישראל.