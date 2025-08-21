החל מסוף אוגוסט, סינמטק תל אביב יקרין בהקרנות בלעדיות את הסרט עטור השבחים "רובינא. היה רע לתפארת" מאת הבמאית סיגל ראש, החושף בעזרת חומרי ארכיון נדירים את הסיפור רב-העוצמה של חנה רובינא, גברת התיאטרון העברי, ובתה אילנה רובינא – זמרת אהובה וייחודית – בשושלת נשית מרתקת של תהילה, כאב, בחירה וגורל

החל מסוף אוגוסט ובמשך החודשים הקרובים, סינמטק תל אביב יקרין באופן בלעדי את סרט הדוקו החדש של הבמאית סיגל ראש "רובינא. היה רע לתפארת". הסרט שהוקרן לראשונה בפסטיבל דוקאביב וזכה לתשואות רבות, נוצר בתמיכת HOT 8, המיזם המשותף קרן גשר לקולנוע ורב תרבותי וקרן מיימונידיס ובהפקת פרדס סרטים.

סרטה של ראש מגולל את סיפורה של שושלת הנשים לבית רובינא – השחקנית חנה רובינא (1980-1888), האם הגדולה של התיאטרון הישראלי וממייסדי התיאטרון הלאומי "הבימה"; ובתה היחידה והזמרת המצליחה אילנה רובינא (2020-1934), בעלת גוון הקול הייחודי – שנולדה מפרשיית אהבים קצרה עם המשורר אלכסנדר פן.

באמצעות חומרי ארכיון נדירים, אישיים וציבוריים, הסרט חושף את עולמן המורכב של הרובינות. מדובר בשושלת מרתקת, מלאת יופי, אצילות ועוצמה; אך גם כאב, פגמים ובחירות שהטביעו חותם על חייהן. זהו סיפור על נשים, יחסי אם ובת, תהילה ובדידות, אהבה והקרבה – כמו גם על הדרך בה החלטות עבר מעצבות דורות שלמים.

צפו בטריילר: