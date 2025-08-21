אחרי שנכלא במשך שנה: אזרחי ישראלי הושב לארץ מלבנון

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 21.08.2025 / 13:03

סלאח אבו-חסיין, אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך כשנה, הושב היום לישראל אחרי חודשים של משא ומתן בסיוע הצלב האדום. אחרי תשאול ובדיקה רפואית ראשונית, הוא הועבר לבית החולים – ואז יפגוש את משפחתו

הותר לפרסום: מתאם השבויים והנעדרים גל הירש הודיע כעת (חמישי) כי סאלח אבו חסיין, אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך כשנה, הושב היום בצהריים לישראל. שחרורו של אבו חסיין מגיע לאחר משא ומתן נרחב שהתקיים בחודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום. במסגרת השבתו לארץ, אבו חסיין הועבר במעבר ראש הנקרה מידי הרשויות בלבנון לידי הירש. לאחר תשאול ובדיקה רפואית ראשונית, הועבר האזרח על ידי צה״ל לבדיקות מקיפות בבית החולים – ואחריהן הוא יפגוש את משפחתו. אבו חסיין נכלא בלבנון מאז יולי 2024, ובלשכת ראש הממשלה הבהירו כי נסיבות האירוע נמצאות כעת בבדיקה של כוחות הביטחון. במקביל, בישראל אומרים כי לא שוחרר איש תמורתו.

