מופע סליחות בקיסריה: ליאור אלמליח במפגש חד-פעמי של פיוט יהודי ורוק ישראלי עם אמיר דדון, טיפקס וכנסיית השכל. הנה כל הפרטים על המופע המיוחד

בחודש הבא, יארח הפייטן ליאור אלמליח את גדולי הרוק הישראלי: אמיר דדון, מיכה שיטרית, להקת טיפקס, כנסיית השכל, אביב אלוש וערן צור, במופע חד פעמי בשילוב ייחודי: "פיוט ורוק – מופע סליחות".

עושר רוחני ומוזיקלי בקיסריה

המופע יחגוג את העושר הרוחני והתרבותי של הפיוט היהודי בשילוב עם להיטים מוכרים ואהובים באמצעות ביצועים חדשניים וסוחפים – בביצוע משותף של ליאור אלמליח, מגדולי הפייטנים בישראל, עם מיטב אמני הרוק הישראלי. על במה אחת, תחת כיפת השמיים של האמפיתיאטרון ההיסטורי בקיסריה, יתמזגו ניגונים מסורתיים, מקצבים מזרחיים ולחנים אנדלוסיים עם גיטרות חשמליות, הרמוניות עכשוויות וצליל ישראלי עוצמתי.

עיבודים מקוריים ומרגשים

כל אמן יבצע לצד אלמליח פיוט בעיבוד מקורי, שנוצר במיוחד עבור הפרויקט – בשילוב יצירה מתוך הרפרטואר שלו. "אור גדול" של אמיר דדון לצד "יה שמע אביוניך", "באביב" של מיכה שטרית לצד "שער פתח דודי", "איך זה מרגיש" של כנסיית השכל לצד "בן אדם מה לך נרדם", "שקט" של ערן צור לצד "מודה אני לפנייך", אביב אלוש עם "רואים רחוק רואים שקוף" לצד "לך אלי תשוקתי", וטיפקס עם "זה הזמן לסלוח" ועוד רבים רבים אחרים. נזכה גם לשמוע ביצוע מרגש של כולם יחד לצד ליאור של "אדון הסליחות", ו"אל נורא עלילה".

שליחות מוזיקלית ותרבותית

"מאז ומתמיד הרגשתי שהיעוד שלי בעולם הפיוט הוא להיות גשר בין דתיים לחילונים, בין מזרח למערב, בין סגנונות מוזיקליים ובין תרבויות", אומר ליאור אלמליח, "החיבור בין עולם הפיוט לרוק הישראלי הוא בעיניי המקום הכי חזק ועמוק לביטוי רגשי מעבר לאהבה האישית שלי למוזיקת הרוק, זו דרך לתת לאמת לעבור דרך הצלילים. המפגש עם האמנים האהובים האלה, שכל אחד מהם מגיע מעולם שונה, הוא לא רק שיתוף פעולה מוזיקלי אלא שליחות שמרגשת אותי עד עומק הלב".