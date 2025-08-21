נתוני הרייטינג של תוכניות הטלוויזיה המרכזיות נחשפו. על פי הנתונים, מהדורת חדשות 12 ממשיכה להוביל בפער ניכר עם 12.4% צפייה. אחריה, חדשות 14 הגיעה למקום השני עם 6.1%, חדשות 13 במקום השלישי עם 5.7%, חדשות 11 רשמה נתון של 2.3% וחדשות i24NEWS עם 1.1%.

בפריים טיים, התוכנית הנצפית ביותר הייתה "האח הגדול" של רשת 13, שרשמה 18.4%. אחריה, "רוקדים עם כוכבים" של קשת 12 עם 15.4%. "הפטריוטים" בערוץ 14 עם 6.3% ו"ארבע חתונות" בכאן 11 עם 3.8%. עוד נרשם כי "הנוסף: פתחי ושי" בערוץ 14 השיגה 3.5% צפייה.

בקטגוריית הלייט נייט, "הצינור" של רשת 13 מוביל עם 10.2%. "גיא פינס" של קשת 12 מגיע למקום השני עם 8.2%. "חדשות הלילה" בכאן 11 עם 2.4% ו"סטורי לילה" בערוץ 14 עם 2.2%.