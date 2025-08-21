הלם באיראן: "הוא שותף של ישראל וארה"ב"

חבר פרלמנט איראני תקף בחריפות את שר החוץ לשעבר זריף, האשים אותו באחריות למנגנון ה"סנאפבק" וכינה אותו "שותף" של האמריקאים והישראלים

