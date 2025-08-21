חבר הפרלמנט האיראני, מחמוד נבויאן, סגן יו"ר לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, יצא במתקפה חריגה וחריפה נגד שר החוץ לשעבר, מוחמד ג'וואד זריף.
לדברי נבויאן, זריף הוא האחראי הראשי להפעלת מנגנון ה"סנאפבק" (Snapback), והוא זה שהביא את "הצרה הזו" על הרפובליקה האסלאמית.
נבויאן לא הסתפק בכך והרחיק לכת, כשהשתמש בפסוק מהקוראן כדי לתקוף את זריף ואת תומכיו: "הקוראן מחשיב את זריף, וכל מי שמנסים לעצור את ההעשרה, בתור אמריקאים וישראלים", אמר נבויאן בדברים שהתייחסו לפעולות המאבק בהעשרת האורניום באיראן.
