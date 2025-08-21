אירוע ירי התרחש הבוקר (חמישי) במועצה אזורית בנימין, במהלכו נפצע רועה צאן יהודי באורח קל. האירוע אירע בסמוך לחוות גל יוסף, על כביש 458 ליד צומת גדעון.
על פי דיווח מד"א, בשעה 08:17 התקבל דיווח על צעיר כבן 20 שנפצע. צוותי מד"א העניקו לו במקום טיפול רפואי והגדירו את מצבו קל.
הרועה הפצוע סיפר כי זיהה מחבל חמוש באקדח שירה לעברו פעמיים ולאחר מכן נמלט, ככל הנראה לכפר אל-מוע'ייר הסמוך.
מדובר צה"ל נמסר כי התקבל דיווח על אירוע ביטחוני סמוך ליישוב מלאכי השלום שבחטיבת בנימין, וכי הפרטים נמצאים בבדיקה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים