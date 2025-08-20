נשיא ארה"ב טראמפ הודיע על סנקציות נוספות נגד בית הדין הבינלאומי שהוציא צווי מעצר כנגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, נתניהו חיזק את טראמפ על ההכרזה

מזכיר המדינה והנשיא דונלד טראמפ הודיעו היום (רביעי) על סנקציות נוספות נגד בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. הסנקציות מופנות לשני שופטים ושני סגני תובעים, בעקבות מה שהממשל האמריקני הגדיר כ"אכיפה פוליטית ולא מוסרית" נגד ישראל.

בין המושפעים: השופטת הקנדית קימברלי פרוסט, השופט הצרפתי ניקולא יאן גויו, סגנית התובעת נאזחת שאמים חאן מפיג'י וסגן התובע ממדיאי ניאנג מסנגל. הצעד כולל הקפאת נכסים בארצות הברית ואיסור על קשרים עסקיים עם אזרחים וחברות אמריקניות.

בממשל טראמפ הסבירו כי בית הדין "חרג מסמכותו והפך לכלי פוליטי הפוגע במדינות דמוקרטיות". עוד נמסר: "ארצות הברית תעמוד לצד ישראל ותגן עליה מול התקפות משפטיות לא לגיטימיות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על ההחלטה: "אני מברך את מרקו רוביו, מזכיר המדינה של ארה"ב, שהחליט להטיל סנקציות על שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג. זה מעשה נחרץ נגד מסע ההכפשה השקרי כנגד מדינת ישראל וצה"ל ובעד האמת והצדק".