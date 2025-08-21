״נשישוק״ – בילוי נשי חדש בירושלים: שופינג צבעוני, דוכנים מתחלפים, אוכל ובמה פתוחה לאומניות. מדי רביעי בערב, באוניברסיטה העברית גבעת רם

בירושלים נפתח מיזם ייחודי לנשים בלבד: ״נשישוק״. זהו מרחב בילוי חדשני המאגד תחת קורת גג אחת שופינג, תרבות ואוכל. היוזמה מתקיימת בכל יום רביעי בערב במרחב החברתי באוניברסיטה העברית בגבעת רם. המיזם, אם יעמוד בפוטנציאל שלו, עשוי להיות "הדבר הגדול הבא" עבור נשים מהקהילה הדתית.

צפו בהצצה לאווירה המיוחדת של הנשישוק:

WhatsApp Video 2025-08-20 at 13.12.28

שוק צבעוני ותרבות נשית

ב״נשישוק״ יפעלו עשרות דוכנים מתחלפים של יוצרות מקומיות: תכשיטים בעבודת יד, אופנה, כלי בית, מאפים ביתיים ועוד. לצד השוק פועל מתחם אוכל מותאם לנשים, עם גלריה נעימה לישיבה. מעבר לדוכנים, המקום מציע במה פתוחה לאומניות – שירה, ריקוד, ספוקן וורד וסטנדאפ קצר. אלה מעניקים חוויה תרבותית קרובה ואינטימית. את הערב חותמת מסיבת DJ לנשים בלבד.

מקום למפגש וחיבורים

המיזם מתאים לנשים מכל הגילאים – סטודנטיות, אמהות צעירות, סבתות ואף מתבגרות. כולן ימצאו בו מרחב נשי מוגן ומאפשר. הסלוגן ״הופעות קטנות, חיבורים גדולים״ מתאר את החוויה: שילוב ייחודי בין בילוי, תרבות וקהילה.

הזדמנות גם ליוצרות

מלבד הקהל הרחב, גם בעלות עסקים ויוצרות מוזמנות לקחת חלק. פתיחת דוכן ב״נשישוק״ היא הזדמנות לחשיפה, למפגש עם קהל יעד מדויק ולחיבור לרשת קהילתית נשית. הדוכנים מתחלפים מדי שבוע, מה שמבטיח ריענון מתמיד גם למבקרות וגם למוכרות.

מתי ואיפה?