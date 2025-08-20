הותר לפרסום כי לוחם מגדוד נחשון בחטיבת כפיר נפצע באורח קשה בתקרית בעזה שבה סוכלה מתקפה נרחבת של מחבלים שניסו לחדור למוצב צה"ל בחאן יונס. 2 לוחמים נוספים נפצעו באורח קל

הותר לפרסום כי לוחם מגדוד נחשון (90), חטיבת כפיר, נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום (רביעי) בקרב בדרום רצועת עזה. זאת לאחר שמחבלים ניסו לחדור למוצב צה"ל בחאן יונס ונבלמו.

בצה"ל אמרו כי הלוחם הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה. שני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל בתקרית.

כאמור, מתקפה נרחבת נגד כוחות צה"ל בעזה סוכלה הבוקר אחרי שמספר מחבלים חמושים ניסו לחדור למגנן בחאן יונס – ואז החלו לירות לעבר הכוחות אחרי שלא הצליחו להיכנס. לאחר חילופי אש, חלק מהמחבלים חוסלו ואחרים נמלטו.

האירוע החל סמוך לשעה 9:00 הבוקר, כשמעל 15 מחבלים יצאו ממספר פירים בסמוך למגנן של גדוד נחשון של כפיר בדרום חאן יונס. המחבלים ביצעו ירי משולב של נק״ל ונ״ט לעבר המגנן, ומספר מחבלים חדרו וחוסלו בקרבות פנים אל פנים ובתקיפות מהאוויר.

בסגירת מעגל ותפעול מהיר, לוחמי הגדוד בשיתוף חיל האוויר חיסלו כ-10 מחבלים בהיתקלות פנים מול פנים ובסגירות מעגל מהאוויר. כ-8 מחבלים נמלטו חזרה לפיר, והכוחות ממשיכים במאמץ לאתר ולחסל אותם.